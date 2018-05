Ehepaar Hund ist seit 60 Jahren verheiratet

Ihre Diamantene Hochzeit haben in Schmalegg die Eheleute Brigitte und Xaver Hund gefeiert. Im Mai 1958 gaben sie sich in der Basilika Weingarten das Jawort. Kennengelernt hatten sich die beiden zwei Jahre zuvor in Sonthofen bei einer Fasnetsveranstaltung, zu der ein damaliger Arbeitskollege den gebürtigen Schmalegger eingeladen hatte. Die aus Thüringen stammende junge Frau wohnte damals dort. Sie hat ihm so imponiert, dass er danach regelmäßig mit seinem Motorroller den langen Weg ins Oberallgäu auf sich nahm für gemeinsame Bergtouren und andere Unternehmungen. Aus ihrer langen Ehe sind zwei Töchter und ein Sohn hervorgegangen. Ortsvorsteherin Manuela Hugger überbrachte Glückwünsche von OB Daniel Rapp und überreichte eine Gratulationsurkunde, die Winfried Kretschmann persönlich unterzeichnet hatte. Foto: was