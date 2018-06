Ehemaliger Landesbischof hält Vortrag in Tuttlingen

Der frühere Landesbischof der evangelischen Kirche, Gerhard Maier, kommt am Montag, 9.September, auf Einladung der „Lebendigen Gemeinde“ nach Tuttlingen. Die Gruppe möchte mit der Veranstaltung auch auf die Kirchenwahlen 2013 aufmerksam machen.

Am 1. Dezember wird in Württemberg wieder die evangelische Landessynode gewählt. Für die Region Tuttlingen/Balingen kandidieren Dr. Ulrike Mehne aus Tuningen, die schon seit 2008 den Wahlkreis als Synodale vertritt, Philippus Maier – Sohn des ehemaligen Landesbischofs – aus Onstmettingen und Simon Hensel aus Winterlingen.

In seinem Vortrag beschäftigt sich Gerhard Maier mit der Frage „Welche Chancen hat die Kirche in der heutigen Gesellschaft?“. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Gartenstraße 1 in Tuttlingen statt. Maier kennt die Landeskirche von Grund auf: Der 76-Jährige war Gemeindepfarrer, Prälat und Landesbischof. Er ist Herausgeber und Autor vieler Bücher, die sich auch mit der Zukunft der Kirche beschäftigen. Der Altbischof ist überzeugt, dass viele Menschen auch heute noch nach Gott fragen. Die Kirche stehe deswegen vor einer großen Herausforderung: Sie müsse Wege finden, diesen Menschen zeitgemäß zu begegnen. Wie das funktionieren kann, möchte er nach seinem Vortrag in einer anschließenden Gesprächsrunde mit den Besuchern diskutieren.