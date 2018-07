Egon Schmid hinterlässt ein florierendes Unternehmen

KRUMBACH (sz) - Die Firmenbelegschaft von AMT Schmid trauert um Seniorchef Egon Schmid: Im Alter von 74 Jahren ist der Gründer des Familienunternehmens gestorben.

Egon Schmid wuchs in Munderkingen auf. Nach mehreren Jahren der Berufstätigkeit, unter anderem in der Schweiz, kaufte er zusammen mit seiner Frau Doris das Anwesen in der Ortsmitte von Sauldorf-Krumbach.

Vor 38 Jahren machte er sich dort im ehemaligen Kuhstall selbständig. Mit Tatkraft, großem Einsatz und immer neuen Ideen baute er den kleinen, lohnfertigenden Betrieb in der zerspanenden Metallbearbeitung in den folgenden Jahren aus. Mit seiner unternehmerischen Schaffenskraft, seiner Bodenhaftung und Menschlichkeit hat er das Unternehmen kontinuierlich weiter entwickelt und nachhaltig geprägt.

Sein Lebenswerk – die Firma AMT Schmid – ist heute ein weltweit tätiges Unternehmen mit 130 Mitarbeitern. AMT Schmid stellt als Marktführer Antriebslösungen vor allem für Produkte im Reha-Bereich her und ermöglicht so hunderttausenden älteren oder körperlich eingeschränkten Menschen weltweit mehr Mobilität und Lebensqualität.

Egon Schmid war kontaktfreudig und sozial sehr engagiert. Er hatte immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter, denen er auch in privaten Belangen stets geholfen hat.Als leidenschaftlicher Jäger war es ihm eine Selbstverständlichkeit, zur Weihnachtsfeier den Rehbraten selbst zu erlegen. Nicht nur seine Mitarbeiter lagen ihm am Herzen, sondern auch die Blasmusik und die Vereine vor Ort, die er gerne unterstützte. Nach vielen Jahren erfolgreichen Schaffens legte Egon Schmid die aktive Geschäftsführung 2013 vollständig in die Hände seines Sohnes Armin.

Mit dem Tod von Egon Schmid verliert AMT Schmid eine Persönlichkeit, der das Unternehmen und die Belegschaft sehr viel verdanken. Durch seine menschliche Art und sein fachliches Können war der Seniorchef bei allen Kunden und Mitarbeitern geachtet und geschätzt. Er wird immer ein Vorbild bleiben und alle werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.