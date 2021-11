Eglofser Volleyballerinnen holen sich Vizemeisterschaft

Mit einem 2:0-Erfolg gegen die U20-Volleyballerinnen des TSB Ravensburg hat sich der SV Eglofs den zweiten Platz gesichert. Entscheidend waren starke Aufschlagserien und Angriffe.

U20, Bezirksstaffel 2 Süd: TG Bad Waldsee – SV Eglofs 2:0 (25:20, 25:20); SV Eglofs – TSB Ravensburg 2:0 (25:5, 25:23). – Drei Punkte reichen dem SV Eglofs für die Vizemeisterschaft. Die U20-Volleyballerinnen des SV Eglofs sind zu Gast bei der TG Bad Waldsee gewesen. Das erste Spiel bestritt die Eglofser A-Jugend gegen die Bad Waldseerinnen. Eglofs fand laut Mitteilung nicht gut ins Spiel und verlor aufgrund vieler Fehler und nur wenigen druckvollen Angriffen beide Sätze (20:25 und 20:25). Im zweiten Spiel ging es gegen die Mannschaft des TSB Ravensburg. Den ersten Satz gewannen die jungen Allgäuerinnen durch starke Aufschlagserien und Angriffe mit 25:5. Im zweiten Satz schlichen sich erneut einige Fehler ein. Trotz eines kurzzeitigen Rückstandes in der Endphase ließen sich die SVE-Spielerinnen aber nicht aus der Ruhe bringen und gewannen den Satz knapp aber verdient mit 25:23. Die U20 des SV Eglofs beendet somit die Saison mit elf Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Erster wurde der SV Horgenzell mit 15 Punkten.

Frauen-Bezirksliga Süd: VfB Friedrichshafen – SV Eglofs (Sa., 17 Uhr, Mehrzweckhalle Jettenhausen). – Die erste Mannschaft des SV Eglofs ist am Samstag zu Gast beim VfB Friedrichshafen. Der SVE liegt nach fünf Spielen mit sieben Punkten auf Rang vier der Bezirksliga. Die VfB-Spielerinnen haben bislang alle vier Partien verloren und dabei noch keinen Satz gewonnen. Friedrichshafen ist damit noch punktlos. Die zweite Mannschaft des SV Eglofs hat in der A-Klasse 2 Süd am Wochenende spielfrei.