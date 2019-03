Egle, Kräutle und Kneer sind Meister

Beim Bezirksentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaften in Illertissen sind neun Kinder am Start gewesen, die sich durch vordere Plätze beim Ortsentscheid in Berg qualifiziert hatten. Außer dem SC Berg hatten nur noch vier weitere Vereine einen Ortsentscheid ausgetragen. Das größte Teilnehmerfeld beim Bezirksentscheid stellten die vom SC Berg gefundenen Talente. Sie glänzten jedoch nicht nur durch Masse, sondern beeindruckten auch durch Klasse. In der Konkurrenz der Jungen U8 setzte sich Ben Kneer klar und deutlich gegen seine Kontrahenten durch und belegte den ersten Platz. Unter seinen Möglichkeiten blieb Justin Rettig, der sich mit dem achten Platz zufriedengeben musste. Bei den Mädchen U10 war Theresa Egle in Topform; sie ging ohne Satzverlust durchs Turnier und landete verdient auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz belegte Ina Grab, die an diesem Tage sehr gutes Tischtennis spielte. Den dritten Platz erkämpfte sich Lena Scheuing, die in ihrer Konkurrenz nur zwei Spiele abgeben musste. Erfolgreich lief es auch bei den Mädchen U12: Judith Kräutle gewann vor Lenja Enderle auf Platz zwei. In der Konkurrenz der Jungen U12 kämpfte sich Quentin Schneider auf den dritten Platz. Vierter wurde Noah Sonneck nach ebenfalls beeindruckenden Leistungen. Die jeweils Besten in ihrer Altersklasse qualifizierten sich für den Verbandsentscheid am 11. Mai in Illshofen.