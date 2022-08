Eggenrot feiert drei Tage lang Dorffest

Das 44. Eggenroter Dorffest wird dieses Jahr vom Männergesangverein am Wochenende, 26. bis 28. August, unter dem Motto drei Abende gleich drei Musik-Genres ausgerichtet. Das kündigt der Verein in einem Schreiben an.

Los geht's am Freitag ab 18 Uhr mit einem Fussball-Blitzturnier mit insgesamt acht AH-Mannschaften. Ab 19 Uhr beginnt das Fest mit der Bierprobe und dem traditionellen Eggenroter Hitzkuchen. Für Stimmung sorgt die MV Trachtenkapelle Pfahlheim, außerdem wartet eine Tombola mit hochwertigen Preisen auf die Besucher, heißt es.

Am Samstag wird für die Kleinen eine Kinderspielstrasse aufgebaut sein. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr können diese dort ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen. Ab 19 Uhr kommt Ballermann-Feeling auf. DJ von der Bush & Friends werden das Zelt zur Partymeile machen.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst im Festzelt mit anschließendem Mittagstisch. Um 13.30 Uhr absolviert die E-Jugend gegen die Sportfreunde Rosenberg ein Einlagespiel. Im Anschluss findet das erste Heimspiel der Aktiven gegen den TSV Hüttlingen II statt. Zum Abschluss des Festes gibt es einen echten Höhepunkt, kündigen die Veranstalter an: Ab 19 Uhr findet der bunte Abend zum Thema Musicals statt. Die Eggenroter Vereine werden hier zu einstudierten Tänzen auftreten. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.