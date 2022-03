Egerländer und Dorfmusikanten im Bierkrugstadel

Bad Schussenried (sz) - Die Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen unter der Leitung von Werner Hutzel spielen im Bierkrugstadel auf. Am Samstag, 26. März 2022 steht dann alles im Zeichen der Egerländer Musik.Durch zahlreiche Auftritte ist die Gruppe mittlerweile in ganz Oberschwaben bekannt. Die 20 Musikerinnen und Musiker haben einen attraktiven Stimmungsmix mit Stücken von Ernst Mosch, Peter Schad, der Scherzachtaler Blasmusik sowie bekannte deutsche Polkas, Walzer und Märsche im Gepäck. Gesanglich werden die Stücke durch Margit Schiele und Werner Hutzel begleitet. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten warten dann am Samstag, 2. April, um 19 Uhr im Bierkrugstadel auf. „Musik muss Freude machen; nur wenn die Musikanten mit Freude bei der Sache sind, kann der Funke zum Publikum überspringen“, sagt Peter Schad, Gründer und Leiter der Formation. In den 36 Jahren ihres Bestehens haben sie ihren unverkennbaren Stil entwickelt, zu dem auch die Eigenkompositionen von Peter Schad beigetragen haben. Zu den bekanntesten zählen: Kuschelpolka, Jubiläumsklänge, Rosenduft, Ewig schad, Junges Musikantenherz und Traumland. Aber auch Werke großer Meister wie Mozart, Strauss, Monti, Dvorak oder Verdi finden sich in ihren Programmen. Der Eintritt kostet 15,00 €.

Bei beiden Veranstaltungen gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Kartenvorverkauf unter Telefon (07583) 404-11 oder reservierung@schussenrieder.de