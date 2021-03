Editha Pröbstle malt 100 Unikate in 100 Tagen

Scheer/Koblenz - Für die aus Scheer stammende Künstlerin Editha Pröbstle bedeutet die Zeit, in der die Beschränkungen der Corona-Verordnungen gelten, dass sie ihre Werke nirgends öffentlich ausstellen an. Vor einem Jahr hat sie in ihrem Atelier in Koblenz mehr als 500 Masken genäht und nach ganz Deutschland und sogar ins Ausland verschickt. Jetzt hat die Bildhauerin und Grafikerin, die mit ihren Holzschnitten, Klappraden und Kuullus bekannt geworden ist, sich eine Kunstaktion überlegt, deren Erlöse sozialen und Umweltprojekten zugute kommen sollen.

„Kunst-Amuse-Gueule“ nennt sie die Unikate, die sie in einem Format von zehn mal zehn Zentimetern zu den Themen Bildung, Frauen, Kinder, Nachhaltigkeit, Natur und Gewaltfreiheit zeichnen möchte. 100 Stück an 100 Tagen - also jeden Tag ein kleines Original-Kunstwerk. Begonnen hat sie mit der Aktion am 20. März, enden wird sie am 30. Juni. Kosten soll jedes signierte Bild zehn Euro, pro Person werden maximal fünf Unikate abgegeben. Fünf weitere Euro sind fürs Porto gedacht. Wer mag, kann natürlich auch mehr geben. Der Betrag soll komplett gespendet werden, und zwar zu gleichen Teilen an den Kinderschutzbund/Unicef und an den Koblenzer Clup Soroptimist International, der eine Pflanz- und Baumaktion plant.

Die Herausforderung, auf Zeichenwünsche einzugehen, nimmt die Künstlerin dabei gern an. „Übung in dieser Materie habe ich seit 50 Jahren und einer meiner Lehrer an der Kunstakademie in Düsseldorf wird von oben mit seinem Hut lustig auf mich schauen“, schreibt sie in einem Informationsbrief zum Thema.