Konstanz (sz) Edgar Selge gehört zu den bekanntesten Charakterdarstellern Deutschlands und wurde für seine Arbeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Am Samstag, 21. Mai, stellt er ab 20 Uhr im Stadttheater Konstanz sein literarisches Debut „Hast du uns endlich gefunden“ vor. In seinem ersten Buch schreibt Selge über sein Leben - und verpackt dies in die Geschichte eines Zwölfjährigen, den er als fernen Bruder seiner selbst vorstellt. .