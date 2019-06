Edgar King zum Ehrenvorsitzenden ernannt

In der Masse dann doch sehr ungewöhnlich: Der TSV Berg hat am Donnerstag gleich sieben Transfers auf einmal bekanntgegeben. Das Pikante darunter: Sechs Spieler wechseln vom FV Ravensburg zum wenige Kilometer entfernten Rivalen nach Berg. Zwei kommen aus dem Oberligateam des FV, vier aus der A-Jugend. Dazu gesellt sich wie bereits berichtet Can Bozoglu vom Landesliga-Absteiger FC Leutkirch.

Zusätzlich brisant wird es, wenn man sich die familiären Verbindungen anschaut.