Ecodrom Indoor Speedway: Action-Events auf der Kart-Bahn buchen

Egal ob Firmenevent, runder Geburtstag oder Junggesellenabschied – im Ecodrom in Neu-Ulm kommen Ihre Gäste bei jedem Wetter voll auf Ihre Kosten. Machen Sie Ihre nächste Veranstaltung zum unvergesslichen Go-Kart Erlebnis.

Fragen Sie unverbindlich nach freien Terminen: reservierung@ecodrom.de

Fortschrittliche Elektro-Karts sorgen mit besseren Beschleunigungszeiten, ruhiger Straßenlage und optimiertem Lenkverhalten für maximalen Fahrspaß. Ein modernes Design mit stilvoller LED-Beleuchtung macht die Karts zum Eyecatcher.

Mit Überrollbügeln an jedem Kart, 4-Punkt-Sicherheitsgurten und Bremslichtern kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz. Die Strecke ist zudem ausgestattet mit einem Spezial-Rennbelag mit Extra-Grip und einem schockabsorbierenden Bandensystem.

Viel Platz für viel Spaß

Liefern Sie sich heiße Positionskämpfe mit Ihren Gästen! Zwei komplette Fahrbahnebenen ermöglichen abenteuerliche Auf- und Abfahrten. Insgesamt erwarten Sie 400 Meter Streckenlänge mit bis zu 30 Minuten durchgängiger Motor-Action. Unsere riesige Indoor-Anlage garantiert wetterunabhängig für Ihren Spaß.

Ablauf eines Events

Sie und Ihre Gäste machen jedes unserer Events einzigartig. Bestimmte Programmpunkte sind aber immer enthalten, um sowohl Ihre Sicherheit als auch Ihren Spaß zu gewährleisten.

Begrüßung mit Sicherheitseinweisung

Jeder Gast erhält zur Begrüßung ein Getränk und ein persönliches Willkommenspaket. Darin enthalten sind eine Sturmhaube, eine Rennlizenz und ein Fahrschein für das Kartfahren. Jetzt suchen Sie sich professionelle Schutzausrüstung in Ihrer Größe aus. Dann folgt eine ausführliche Einweisung durch unser gut geschultes Personal. Wenn Unklarheiten bestehen, bleibt noch genug Zeit für Fragen. Taschen können bei uns abgegeben und sicher verwahrt werden.

Qualifying

Beim Qualifying gewöhnen Sie sich an Ihr Kart und an die Fahrbahn. Außerdem erkämpfen Sie und Ihre Gäste sich die jeweilige Startposition für das Rennen. 10 Karts starten gleichzeitig. Bei mehr als 10 Gästen werden mehrere Qualifying-Läufe hintereinander veranstaltet.

Rennen

Je nach gebuchtem Programm verteidigen Sie Ihre Ausgangsposition in 12 oder 22 ununterbrochenen Runden. Das entspricht 20 oder 30 Minuten Fahrtzeit. Nutzen Sie jede Chance, um Ihre Position zu verbessern und liefern Sie sich mit Ihren Gästen ein spannungsgeladenes Rennen. Die schwarz/weiß-karierte Flagge beendet das energiegeladene Spektakel. Jetzt ist Zeit, die Ergebnisse auszuwerten und die besten Szenen Revue passieren zu lassen.

Live-Zeitnahme und Rennstatistik

Zahlreiche HDTV-Bildschirme übertragen die aktuellen Rennergebnisse live im Ecodrom. Auch über unsere App können Sie das Renngeschehen ganz dicht mitverfolgen.

Medaillen

Bei Bedarf richten wir für Ihre Veranstaltung eine Siegerehrung mit individuell beschrifteten Pokalen und Trophäen aus. Für Promotion-Veranstaltungen bieten wir zudem ein individuelles Branding an.

Event-Pakete

Die Preise für unsere Event-Pakete sind abhängig von der gebuchten Dauer. Diese richtet sich vor allem nach der Gruppengröße. Fragen Sie unverbindlich an: reservierung@ecodrom.de

Männerpaket

Perfekt für den Junggesellenabschied oder einfach nur so. Sie mieten die komplette Bahn für 30 Minuten und fahren mit bis zu 10 Karts einen Grand-Prix. Anschließend erhalten Sie einen Kasten Bier und können die besten Renn-Manöver diskutieren.

Gruppenpaket

Organisieren Sie Ihren nächsten Vereinsausflug. Dieses Paket eignet sich für private Gruppen und Vereine bis 70 Personen. Sie erhalten 10 Minuten Qualifying und 20 oder 30 Minuten Grand-Prix für jeweils 10 Karts gleichzeitig.

Firmenevent

Für bis zu 70 Personen mit jeweils 10 Minuten Qualifying und 20 oder 30 Minuten Grand-Prix für jeweils 10 Karts zugleich. Wer nicht fährt, verweilt in der VIP-Lounge mit exklusivem Blick über die Strecke. Auf Wunsch mit Catering.

Tagungen & Seminare

Sie wollen Ihren Seminarteilnehmern Abwechslung bieten? Buchen Sie unsere Bahn inklusive VIP-Lounge mit Getränken und Buffet. Unsere VIP-Lounge eignet sich dank klassischer und moderner Präsentationstechnologie auch hervorragend für Workshops und Teambesprechungen.

VIP-Lounge und Biergarten mit Beach

Nicht jedes Gruppenmitglied liebt Action. Wer nicht fahren will oder gerade warten muss, kann das Rennen jederzeit bei einem kühlen Getränk gemütlich von der Bande aus beobachten oder gegebenenfalls in der VIP-Lounge entspannen. Hier haben Sie hinter einer breiten Glasfront einen optimalen Blick auf die Strecke. In der Sommersaison lädt unser Biergarten mit Beach-Atmosphäre zusätzlich zum Relaxen ein.

Wechselnde Monatsaktionen

Brandaktuell im Juni 2019: Bei unserer Geisterfahrer-Aktion fahren Sie gegen die Fahrtrichtung! Wir lassen den vielfachen Wunsch unserer Kunden wahr werden und geben die Fahrbahn zur Geisterfahrt frei.

Besuchen Sie unsere Webseite für regelmäßige Aktionsangebote: https://www.ecodrom.de/de/aktuelles/

Für mehr Informationen zu den einzelnen Events und konkrete Preise, senden Sie uns einfach eine Anfrage mit Ihren Rahmendaten: reservierung@ecodrom.de

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 9 - 12 Uhr und 14 - 22 UhrFreitag: 9 - 24 UhrSamstag: 12 - 24 UhrSonntag: 12 - 22 Uhr

Kontaktdaten:

Ecodrom Neu-UlmIndustriestraße 489231 Neu-Ulm