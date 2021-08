Echt Bodensee informiert in Echtzeit über den ÖPNV

Gäste und Einheimische können sich auf der Homepage www.echt-bodensee.de über verspätete Züge und Busse der Region informieren. Eine Freizeitampel teilt außerdem mit, wie voll es an verschiedenen Ausflugszielen ist.

Gemeinsam mit der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg und der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg hat die Firma „Land in Sicht AG“ aus Freiburg die zentrale touristische Datenbank mein.toubiz geschaffen, die unter anderem Live-Fahrpläne für den öffentlichen Nahverkehr anzeigt. Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) macht die Informationen auf der neuen Webseite unter echt-bodensee.de zugänglich. Darüber hinaus unterstützt die DBT die neue Freizeitampel des Landes Baden-Württemberg, eine Plattform für digitale Besucherlenkung.

Mit der Freizeitampel können sich Gäste vorab über das Besucheraufkommen an ihrem Ausflugsziel informieren. Je nach Auslastung können sie rechtzeitig Alternativen suchen, die erholsame und corona-konforme Urlaubserlebnisse abseits von Menschenansammlungen versprechen. Technische Grundlage des Systems ist die landesweite Datenbank mein.toubiz.

„Die effiziente Nutzung von Wissen sowie die bewusste Lenkung unserer Besucherinnen und Besucher wird immer mehr zum Wettbewerbsvorteil“, freut sich DBT-Geschäftsführerin Ute Stegmann über die touristische Wissensdatenbank mein.toubiz. „Innerhalb weniger Monate ist es uns dank der Unterstützung der Tourist-Informationen am deutschen Bodensee gelungen, wertvolles Wissen zu bündeln, sinnvoll zu verwalten und für den Gast digital zugänglich zu machen.“

Auf echt-bodensee.de ist die Freizeitampel integriert. Reisende geben ihr gewünschtes Ausflugsziel ein, woraufhin eine Ampel die Live-Situation ausspielt. Grün bedeutet, dass geringe Besucheraufkommen zu erwarten ist, Gelb zeigt eine erhöhte Auslastung an, und das rote Signal empfiehlt, die Ausflugsplanung anzupassen. In Corona-Zeiten erfahren Reiseziele zusätzlich die Sieben-Tage-Inzidenz des jeweiligen Landkreises sowie aktuelle Regelungen, damit Gäste ideal vorbereitet am Ziel ankommen. Dazu gehören Hinweise zu Zugangsvoraussetzungen wie der 3G-Regel, zur Kontaktnachverfolgung oder die Information, ob Gäste bereits vorab ein Ticket erwerben müssen.

Als „großen Meilenstein“ bezeichnet Stegmann die Echtzeit-Mobilitätsdaten, die echt-bodensee.de jetzt anzeigt. Für jedes Ausflugsziel lassen sich umliegende Haltestellen mit Echtzeit-Fahrplänen anzeigen. Daneben sind Informationen zu Anreise- und Parkmöglichkeiten zu finden. Dabei beschränkt sich das System nicht Baden-Württemberg, sondern zeigt auch Live-Fahrpläne und Haltestellen in Bayern, Österreich und der Schweiz an.

Übernachtungsgäste können mit ihrer Echt-Bodensee-Card im Bodo-Gebiet kostenfrei Bus und Bahn fahren und können ihre Ausflüge dank der Live-Fahrpläne einfacher planen. Zu den EBC-Gemeinden zählen Bodman-Ludwigshafen, Sipplingen, Überlingen, Frickingen, Heiligenberg, Hagnau, Immenstaad, Eriskirch, Langenargen sowie in Bayern Lindau, Wasserburg und Nonnenhorn.