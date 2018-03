Ebnater feiern ihren neuen Dorfmittelpunkt

Endlich war es soweit: Die Ebnater haben ihre „gute Stube“ und so wurde am Wochenende die Dorfplatzsanierung gefeiert. Eine Menge Besucher bevölkerten am Sonntag die Hocketse auf dem Dorfplatz, der zur „Kulinarischen Dorfplatzküche“ umgewandelt wurde, und den die „Häfastädter“ unter dem Motto „Älles Epfl“ feierten. Am Samstag war Auftakt mit Festrednern und Grußworten. Dabei hatte Ortsvorsteher Manfred Traub an den langen Weg bis zur Sanierung erinnert, seinen Dank aber auch mit der Forderung verbunden, dass nun bald die Sanierungsschritte zwei bis vier nachgezogen werden.

Traub erinnerte an die Verhandlungen um die Sanierung des Dorfplatzes, den er auch als Auftakt für die weitere Dorfsanierung versteht. Leider habe es bei der 500 000-Sanierung ein „Handicap“ gegeben: Wäre die Sanierung früher gekommen, hätte es statt 40 Prozent Förderung für den ländlichen Raum 50 Prozent gegeben. Unterm Strich seien so 80 000 Euro vergeudet worden: Trotz aller Freude trage er da schon „die Faust in der Tasche.“

Sehr beeindruckend sei das, was hier entstanden ist, lobte der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter die Sanierung. Nun könnten auf dem Platz Feste und Märkte stattfinden. Und der neue sprudelnde Muschelkalk-Brunnen stehe für eine lebendige, strake Gemeinde Ebnat. Im Festzelt hatte sich eine Abordnung der Bürgerinitiative Pro Nordumgehung eingefunden. Roderich bat sie mit ihrem Transparent nach vorne und ging auf das Thema Straßenbauprogramm des Landes ein, etwa auf die weit nach hinten geschobene Umgehung Mögglingen und Essingen. Hinter der Ebnater Ortsumfahrung stehe er, „ich halte sie für richtig.“ Sie koste keine fünf Millionen Euro und für die Wildbrücke über die Autobahn seien ja vier Millionen Euro geflossen. „Schön geworden“, lobte Aalens Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher den neuen Dorfplatz und erinnerte daran, dass die VR-Bank sich mit einem bedeutenden Anteil am neuen Brunnen beteiligte.

Für den Ebnater Ortschaftsrat erinnerten Uwe Grieser und Eugen Gentner an die Stationen der Sanierung, gestern feierten dann die Ebnater und Gäste aus den Nachbargemeinden Einweihung: Mit einer historischen Traktorshow, Aktionen für die kleinen Gäste und auf den Tellern beispielsweise Ragout vom Härtsfeld-Reh, Kürbiscremesuppe, hausgemachten Maultaschen, Ofenschlupfer, Most und Apfelsecco. Auch die Schwäbisch-Hällischen Schweine im Gatter um die Linde beim „Bären“ bekamen ihren Teil des „Epfl-Fest“ – sie machten sich über so manchen Apfel her.