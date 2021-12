Eberhardzells Bürgermeister im Jahresinterview: „Jeder sollte wegen Starkregen selbst Vorkehrungen treffen“

Nicht nur die Corona-Pandemie, auch das Hochwasser im Juni und die Sperrung der Ortsdurchfahrt haben die Menschen in Eberhardzell dieses Jahr beschäftigt. Bürgermeister Guntram Grabherr blickt im Interview mit Redakteurin Katrin Bölstler auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Herr Grabherr, in kaum einem anderen Ort im Landkreis gibt es so viele Vereine wie in Eberhardzell. Was hat es mit den Menschen gemacht, dass das Vereinsleben aufgrund der Pandemie fast komplett zum Erliegen kam?

Es tut schon weh, wenn man auf der einen oder anderen Vereinsversammlung, die Mitte des Jahres noch durchgeführt werden konnte, hört, wie wenig in diesen Pandemiezeiten stattfinden konnte. Es war aber auch zu hören, dass der Zusammenhalt der Verantwortlichen im Verein groß ist, um auch jederzeit das Vereinsleben in gewohnter Weise wieder aufzunehmen. Die Zuversicht ist da und der Blick richtet sich nach vorn. Für Eberhardzell ist es besonders schmerzhaft, dass die Fasnet wohl wieder nicht wie gewohnt stattfinden kann. Das ist für das gesellschaftliche Leben und das Miteinander schon ein großer Verlust.

Für das Baugebiet Adler gab es viel mehr Bewerber als Plätze. Was ist hier die Lösung?

Es reicht nicht mehr aus, wie in früheren Jahren, den Bedarf für Ortsansässige zu decken, da verstärkt auch Interessenten aus dem Umland kommen. Das stellt uns zunehmend auch vor Herausforderungen in der kommunalen Infrastruktur und hier zunächst bei den Kindergartenplätzen. Auch die Preise für die Baugrundstücke und die massiv steigenden Baukosten sind für die jungen Familien eine Herausforderung und für manchen nicht mehr bezahlbar. Die Gemeinde Eberhardzell hat sich auf Grund der rechtlichen Vorgaben für die Aufstellung von Bauplatzvergabekriterien entschieden, die in drei öffentlichen Gemeinderatssitzungen erarbeitet wurden. Die Vergabe der Bauplätze mit der Kombination aus ortsbezogenen und sozialen Kriterien hat zur Zuteilung an überwiegend Ortsansässige geführt. Aber natürlich gibt es, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, Bewerber, die enttäuscht sind. Im nächsten Jahr wird es in Eberhardzell kein neues Baugebiet geben. Es laufen aber zwei Bebauungsplanverfahren.

Im Sommer trat die Umlach mehrfach über die Ufer. Welche Erkenntnisse haben Sie aus den Hochwasserereignissen 2021 gewonnen?

Der Wasserstand der Umlach war 2021 nochmals höher als 2016. Dies führt aktuell dazu, dass wir von einem Ingenieurbüro die bisher vorliegenden Daten und Pläne in der Ortslage überarbeiten lassen. Auch seitens des Landes wird es neue Hochwassergefahrenkarten geben. Daraus lassen sich die notwendigen Maßnahmen ableiten. Für die Generierung von Landeszuschüssen bedarf es eines Nachweises, dass die Kosten der Maßnahmen in einem guten Verhältnis zu den dann vermeidbaren Schäden führt. Das dauert. In der Ortslage von Eberhardzell ist die Sanierung der vorhandenen Wehranlage erforderlich. Dies ist im Kontext zu sehen und macht die Sache nicht einfacher. Als Sofortmaßnahme hat die Gemeinde auf vielfachen Wunsch aus der Bürgerschaft rund 600 Sandsäcke beschafft und zum Selbstkostenpreis abgegeben. Im Einzugsbereich der Umlach mussten wir die Erfahrung machen, dass die Starkregenereignisse punktuell zu massiven Schäden führen können. Hier haben wir erste Entwürfe fertigen lassen, wie Betroffene besser geschützt werden können. Da man davon ausgehen muss, dass solche Ereignisse zunehmen, sollte aber jeder sein Risiko von Hochwasser und Starkregen betroffen zu sein einschätzen und selbst Vorkehrungen treffen.

Ein halbes Jahr lang war die Ortsdurchfahrt in Eberhardzell gesperrt. Wie sehr hat das den Ort verändert?

Zunächst sind alle, die von der Sperrung betroffen waren, froh, dass es vorbei ist. Die Verkehrsführung ist ja grundsätzlich gleich geblieben. Durch die etwas zueinander versetzten Einmündungsbereiche in die Kreuzung hat sich der Verkehr verlangsamt. Das führt zu mehr Sicherheit. Das Ortsbild hat sich eher dadurch verändert, dass im Bereich des Stachus ein Gebäude abgerissen wurde. Dies hat auch zur verbesserten Verkehrsführung beigetragen. Noch wichtiger war aber, dass die ehemalige Post am Stachus saniert ist und in neuem Glanz erstrahlt. Auch der Narrenstein von unserem ortsansässigen Künstler Horst Reichle prägt das Ortsbild am Stachus. Leider konnte der „neue Stachus“ wegen Corona noch nicht so an die Öffentlichkeit übergeben werden, wie wir uns das alle wünschen würden. Wir werden das nachholen.

Was hat sich 2021 beim Thema Breitbandausbau getan?

Im Jahr 2021 hat der Landkreis auf der Gemarkung Eberhardzell den Backbone verlegt. In diesem Zuge haben wir für die Gemeinde Leerrohre mitverlegt (rund 700 000 Euro). Außerdem haben wir ergänzend zur Bundesförderung auch die Landesförderbescheide für die Erschließung der weißen Flecken erhalten, das sind in Summe rund 11,7 Millionen Euro, bei angenommen Kosten von knapp 13 Millionen Euro. Derzeit sind wir in der Vorbereitung der Ausschreibung. In Anbetracht dieser Summen frage ich mich aber schon, wie wir als kleine Flächengemeinde, dies trotz externer Hilfe, finanziell und vor allem personell stemmen sollen.