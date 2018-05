„e2rad“-Team fährt bis nach Avignon

Friedrichshafen (sz) - 940 Kilometer und 8500 Höhenmeter in acht Tagen – das ist die Bilanz der achten „e2rad“-Tour, organisiert von Wirtschaftsingenieur-Studenten der DHBW. Per Elektrorad waren sieben Studierende gemeinsam mit acht radbegeisterten Bürgern vom Bodensee unterwegs, wie die DHB mitteilt. Der Spaß am Radeln verbindet sich dabei mit den Nützlichen: Mit Messgeräten an den Rädern sammelten die Studierenden Leistungsdaten für die spätere Auswertung.

An acht Tagen ging es von Friedrichshafen über Basel, Genf und Grenoble nach Avignon. Die Königsetappe kam dabei ganz zum Schluss: der legendäre Gipfel des Mont Ventoux, der zu den bekanntesten Anstiegen der Tour de France zählt.

Alle vier Bergetappen gefahren

Etappen bis zu 146 Kilometern und 2000 Höhenmetern forderten die Ausdauer der Teilnehmer trotz elektrischem Antrieb. Ganz ohne elektrische Hilfe kam Professor Jürgen Brath, Studiengangsleiter Wirtschaftsingenieurwesen, aus. Besonders der Mont Ventoux war für ihn eine sportliche Herausforderung: „Damit habe ich jetzt alle vier berühmten Bergetappen der Tour de France gefahren“, freut er sich.

Erstmals mit auf Tour war Manfred Härle, Bürgermeister von Salem. „Raus aus dem Bürosessel und rauf auf den Fahrradsattel, das erdet und trägt zur Bodenhaftung bei. Für mich war die e2rad-Reise ein spannendes und außergewöhnliches Erlebnis. Vor allem die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer hatte einiges auf Lager. Beeindruckt haben mich die jungen Studenten, die ihr Projekt souverän vorbereitet und mit Bravour umgesetzt haben.“ Andere Teilnehmer gehören bereits zur „Fangemeinde“ von e2rad und sind jedes Jahr treu wieder mit dabei. Etwa Bernhard Glatthaar, der die DHBW-Studierenden wieder bei der Planung der Strecke unterstützte, oder das Ehepaar Evelyne und Herbert Fischer. Marcel Amann war im studentischen Team zuständig für die Planung der Strecke und für die Tourenleitung. „Die detaillierte Planung hat die Leitung der Tour erleichtert, trotzdem war es eine Herausforderung, als Spitze vorauszufahren und die Gruppe sicher ans Ziel zu bringen.“