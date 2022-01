E-Scooter-Fahrer ist in Lindau ohne Versicherung unterwegs

Ein 39-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 20.30 Uhr durch eine Streife der Polizei Lindau in der Chelles-Allee mit seinem E-Scooter fahrenderweise angetroffen worden. Seine Fahrt wurde laut Polizeibericht gestoppt, da er kein erforderliches Versicherungskennzeichen am E-Scooter angebracht hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er für den Scooter gar keine Versicherung hat. Laut eigenen Angaben wusste er nicht, dass er für das Gefährt eine Versicherung benötigt. Seine Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.