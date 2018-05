E-Junioren des SSV Ehingen-Süd gewinnen in Altheim

Die SG Altheim kann sich heuer wirklich beim Wettergott bedanken. Am Samstag herrschte perfektes Fußballwetter. Am Pfingstsonntag nieselte es zeitweise leicht und am Pfingstmontag drohte gegen Schluss zwar ein Gewitter, doch das Wetter hielt bis zum Schlusspfiff.

Daher waren die Jugendabteilung und ihre zahlreichen Helfer am Montagabend hoch zufrieden. Die SG Altheim stellte jeweils die Schiedsrichter. Und die jungen Spieler bekamen alle einen kleinen Pokal. Sonderpreise gab es für jedes zehnte erzielte Tor. Team-Sport Karl Werner hatte die fußballspezifischen Preise zur Verfügung gestellt.

Es war also auch in diesem Jahr wieder eine runde Sache. Erstaunlich war, dass die SG Altheim auch beim 43. Turnier wieder ein stattliches Teilnehmerfeld aufwies.

Im letzten Spiel des Turnierwochenendes standen sich am Pfingstmontag im Finale der F1-Junioren die SGM Achstetten und Olympia Laupheim gegenüber. Die Achstetter führten zwar zunächst, verloren aber am Ende mit 1:3 Toren.

D-Junioren: Zwölf Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. In der Gruppe A wurde der TSV Neu-Ulm mit 15 Punkten Sieger, in Gruppe B belegte die SSG Ulm 99 mit 13 Punkten den ersten Platz. Halbfinale: TSV Neu-Ulm - TSV Laichingen 4:3, SSG Ulm 99 – SSV Biberach 0:2. Endstand: 1. TSV Neu-Ulm durch 2:0 gegen 2. SSV Biberach, 3. SSG Ulm durch 1:0 gegen 4. TSV Laichingen, 5. TSG Ehingen I durch 1:0 gegen 6. TSG Ehingen II,

E-Junioren: Auch hier bildeten zwölf Mannschaften zwei Gruppen. Erster in der Gruppe A wurde der SSV Ehingen-Süd mit zwölf Punkten. Erster in der Gruppe B wurde der TSV Blaubeuren mit 13 Punkten. Halbfinale: SSV Ehingen-Süd – SGM Schelklingen 1:0, TSV Blaubeuren – Olympia Laupheim 3:2. Endstand: 1. SSV Ehingen-Süd durch 2:0 gegen 2. TSV Blaubeuren, 3. SGM Schelklingen durch 3:1 gegen 4. Olympia Laupheim, 5. SGM Altheim I durch 2:1 gegen 6. SG Öpfingen.

F1-Junioren: Zehn Mannschaften waren bei diesem Turnier dabei. Hier wurden die SGM Achstetten und der FV Olympia Laupheim ungeschlagen Sieger ihrer jeweiligen Vorrundengruppe. Halbfinale: SGM Achstetten – SG Dettingen 3:2, FV Olympia Laupheim – SG Öpfingen 5:3. Endstand: 1. Olympia Laupheim durch 3:1 gegen 2. SGM Achstetten, 3. SG Dettingen durch 1:0 gegen 4. SG Öpfingen, 5. SV Granheim durch 1:0 gegen 6. SF Donaurieden, 7. SGM Allmendingen I durch 1:0 gegen 8. SGM Warthausen, 9. SV Oberdischingen durch 2:1 gegen 10. SGM Allmendingen II.

F2-Junioren: Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen gewann die SGM Achstetten die Gruppe A. In der Gruppe B belegte die SGM Schmiechtal mit elf Punkten den ersten Platz. Hallbfinale: SGM Achstetten – TSV Blaustein 3:2, SGM Schmiechtal – SF Donaurieden 2:3. Endplatzierung: 1. SGM Achstetten durch 3:0 gegen 2. SF Donaurieden, 3. TSV Blaustein durch 1:0 gegen 4. SGM Schmiechtal, 5. SG Öpfingen durch 2:1 gegen 6. SGM Altheim I.

Viel Spaß hatten die Bambini bei ihren Spielen am Pfingstsonntag. Insgesamt beteiligten sich 25 Mannschaften und sie waren mit vollem Eifer dabei, angefeuert von ihren Fans.