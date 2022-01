E-Bikefahrer wird schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein E-Bike-Fahrer am Montagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 50 Jahre alte Mann die Marienberger Straße in Richtung Schmalegger Straße, als er auf Höhe der Kreuzung Mittelöschstraße einem Autofahrer die Vorfahrt nahm. Der 50-jährige Ford-Lenker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radler wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und stürzte. Der Sachschaden, der durch den Zusammenstoß an Rad und Auto entstand, wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro geschätzt.