E-Bike-Fahrer hält an und stürzt

Lindau (lz) - Ein 64-jähriger E-Bike Fahrer ist am Sonntagmittag gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße von Wasserburg in Richtung Rickatshofen unterwegs gewesen. Um seiner begleitenden Ehefrau etwas zu zeigen hielt er laut Polizeibericht am Straßenrand an, übersah aber dabei, dass die Böschung an der Straße steil abfällt. Dabei kam der Radler zu Sturz und verletzte sich an der Schulter. Ein getragener Fahrradhelm verhinderte laut Polizei wohl weitere Verletzungen. Zur medizinischen Behandlung wurde er durch den Rettungsdienst in das Lindauer Krankenhaus gebracht.