E-Autos: Lindauer Stadtwerke wollen bei der Lade-Infrastruktur kräftig nachrüsten

E-Auto oder Verbrenner? Der Strom an den Ladesäulen ist zwar generell teurer als Haushaltsstrom, was unter anderem mit dem Bau, dem Betrieb und der Instandhaltung der Stationen begründet wird. Dennoch sind die Energiekosten bei den E-Autos deutlich geringer als die Spritkosten bei konventionellen Autos, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden, zumal der Preisunterschied durch die exorbitant angestiegenen Treibstoffpreise der vergangenen Monate inzwischen noch größer ausfällt. Darüber hinaus profitieren E-Mobilisten von Prämien sowohl beim Fahrzeugkauf und wie auch beim Auto-Leasing, Steuerentlastungen und weiteren Privilegien – ganz abgesehen von weiteren Vorteilen eines E-Autos wie einem geringen Lärmpegel im Innenraum. Auch bei der Umweltbilanz schneiden „Stromer“ unter dem Strich günstiger ab als Verbrenner. Ein großer Nachteil bei Elektroautos ist die geringere Reichweite, wobei sich der Abstand zu Autos mit konventionellem Antrieb durch ständige Neuentwicklungen vor allem in der Batterie-Technologie zunehmend verringert.