Dynamische Stücke feiern Premiere

Philippe Decouflé und seine Compagnie DCA präsentieren mit „Nouvelles Pièces Courtes“ am Samstag, 23. März, um 20 Uhr eine österreichische Erstaufführung im Festspielhaus.

Für „Nouvelles Pièces Courtes“ schuf Philippe Decouflé laut Vorschau eine Reihe kleinerer Choreografien, die zusammen einen faszinierenden Einblick in den vielfältigen Formen- und Stilkosmos der Compagnie DCA geben. Sein Interesse für die Kurzform resultiere, so der Choreograf, im Grunde aus dem Rock’n’Roll. Dessen kurze, effiziente Musikstücke gewännen an kompakter Energie, was sie an Länge einbüßten, heißt es weiter. Diese Dynamik kennzeichne die Vorstellung.

Wie eine verrückte Traumreise jage eine Idee die nächste. Zum Nachdenken bleibe keine Zeit vor lauter Schauen, Hören und Staunen. Die Vielfalt an Kostümen von klassisch schwarz über phantasievoll und farbenfroh, die wild gemischte Musik von Vivaldi über Bossanova bis zu Beatboxing, das Talentspektrum der Ensemblemitglieder, die singen, rhythmisch trommeln, Klavier spielen oder mit einem gestreckten Rückwärtssalto auf eben diesem Instrument dem Zuschauer den Atem rauben, all das lässt in der knapp 90-minütigen Vorstellung keinen Raum zum distanzierten Betrachten, sondern reißt mit. Zugleich seien die Darbietungen der Compagnie DCA/Philippe Decouflé erfüllt von gegensätzlichen Stimmungen, heißt es weiter.

Viele von Decouflés Arbeiten wurden mit internationalen Preisen ausgezeichnet, und spätestens seit seinen spektakulären Inszenierungen für die Olympischen Winterspiele in Albertville 1992 sowie für die Extravaganza „Triton“ bei der Fußball-WM 1998 in Paris gehört Philippe Decouflé zu den populärsten französischen Choreografen. Neben seiner Arbeit mit DCA führte Decouflé 2011 Regie bei Cirque du Soleil. 2015 entstand das Tanz- und Musikstück „WieBo“, das als Hommage an David Bowie zur Eröffnung der Ausstellung „David Bowie is“ in Paris gezeigt wurde. Nach der Vorstellung findet im oberen Foyer im Festspielhaus Bregenz der Künstlertreff statt.

Eintrittskarten gibt’s bei Bregenz Tourismus & Stadtmarketing, Telefon 0043 / 5574 / 40 80, und an der Abendkasse.