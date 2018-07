Dusel: Ehingen-Süd bezwingt Daugendorf 1:0

Nach zwei enttäuschenden Auswärtsniederlagen hat der VfL Munderkingen am Sonntag (15 Uhr) im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A I gegen den TSV Riedlingen die Möglichkeit, seine Heimstärke unter Beweis zu stellen. Bereits am Donnerstagabend gewann der SSV Ehingen-Süd gegen den SV Daugendorf glücklich mit 1:0.

SSV Ehingen-Süd – SV Daugen-dorf 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 Erhan Baki (9.). – Bes. Vork.: Gelb-Rot Thomas Fisel (88.), Patrick Hofmann (90., beide SV Daugendorf). – SSV-Trainer Christian Scheffold gab unumwunden zu: „Dieser Sieg war sehr glücklich.“ Während der SV Daugendorf schon in der ersten Halbzeit optisch überlegen war, verwandelte Erhan Baki die einzige SSV-Chance zur Führung. Noch deutlicher bestimmte Daugendorf im zweiten Durchgang das Spielgeschehen und ließ drei hundertprozentige Torchancen aus. Einmal rettete auch die Latte für den Gastgeber. – Reserven: 3:1.

SZ-Topspiel: VfL Munderkingen – TSV Riedlingen. – Interessanterweise weiß man weder in Munderkingen noch in Riedlingen, wann diese beiden Mannschaften letztmals um Punkte gegeneinander gespielt haben. Sie spielten immer in verschiedenen Spielklassen und treffen am Sonntag erstmals nach langer Zeit aufeinander. Aus diesem Grund hat diese Partie ihren besonderen Reiz. Beide Vereine haben ihre Mannschaften nach dem Weggang einiger Stammspieler verjüngt und können mit dem Rundenstart nicht zufrieden sein. VfL-Abteilungsleiter Felix Schelkle hat großen Respekt vor den Riedlingern, hofft aber, dass es ein offenes Spiel wird, denn der TSV spielt nicht betont defensiv. Riedlingens Trainer Vefik Alatas hat in den drei Jahren, seit er beim TSV das Sagen hat, stets eigene A-Jugendliche in die Mannschaft eingebaut und muss fünf Abgänge von Stammspielern verkraften. Es fehle vor allem im Sturm. Das 0:4 gegen Ehingen-Süd sieht Alatas nicht als Gradmesser, denn vor dem 0:1 musste Riedlingen schon 2:0 führen. „Ich bin zuversichtlich vor dem Spiel in Munderkingen”, sagt der TSV-Coach.