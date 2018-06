Duschverbot im Donau-Center besteht weiter - Auch in Turnhalle wurden Legionellen entdeckt

Während die 500 bewohner des neu-Ulmer Donau-Centers wegen des Legionellen-Befalls ihrer Wasserleitungen weiterhin außer Haus duschen müssen, sind die gefährlichen Krankheitserreger in der Region ein weiteres Mal aufgetaucht: In den Wasserleitungen der Turnhalle des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums in Weißenhorn wurden vor den Weihnachtsferien bei einer Routinekontrolle Legionellen entdeckt. Dies bestätigte Dr. Martin Küfer, der Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes am Landratsamt, auf Anfrage.

Die Konzentration der giftigen Bakterien sei mit einem Wert von 900 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter Wasser jedoch vergleichsweise niedrig gewesen – während der Ferien konnte der Befall beseitigt werden. Die Legionellen wurden mit heißem Wasser aus den Leitungen gespült. „Eine Gefahr für Schüler oder die Bevölkerung hat zu keiner Zeit bestanden“, sagte Küfer.

Die Wassersysteme von öffentlichen Gebäuden werden einmal jährlich auf Legionellen untersucht. Finden sich Bakterien etwa in einer Schule, muss schnell gehandelt werden: „Ein Schludern können wir uns nicht leisten“, so Küfer. Denn grundsätzlich können Legionellen, die ab Temperaturen von 40 bis 50 Grad Kolonien bilden, mit dem Wasserdampf eingeatmet werden. Für lungenkranke Menschen kann dies gefährlich werden. Trotzdem warnt Küfer vor einer Panikmache. „Legionellen sind in vielen Leitungen.“

Gesundheitsexperten behalten deshalb die Konzentration der Bakterien im Auge. Bis zu einer Zahl von 100 koloniebildenden Einheiten pro 100 Millilitern Wasser sehen die Behörden keinen Grund zu handeln. Bei Werten von 100 bis 10 000 Einheiten werden die Nutzer der Wasserleitungen informiert – die Experten des öffentlichen Gesundheitsdiensts schlagen Maßnahmen vor, um die Bakterien zu bekämpfen.

Erst ab einem Wert von 10 000 Einheiten verhängen die Mediziner ein Duschverbot – wie es im Neu-Ulmer Donaucenter weiterhin besteht. „Im Vergleich dazu war der Befall in der Turnhalle keine große Sache“, sagt Küfer. Schließlich sei die Wasseranlage dort auch viel kleiner als das komplexe System aus Steigleitungen im Neu-Ulmer Hochhaus: „Ein Kessel, zwei Duschräume, mehr gibt es da nicht.“ Die Bakterien konnten mit heißem Wasser relativ rasch abgetötet werden: „Bei einer Temperatur von 55 bis 60 Grad verbrennen sie.“

Sechs Legionellen-Erkrankungen registriert der öffentliche Gesundheitsdienst im Kreis Neu-Ulm im Schnitt jedes Jahr. Die Ärzte machen sich dann daran, die Quelle des Übels zu erforschen. Das ist gar nicht so einfach, sagt Küfer. „Keiner davon hat sich beim Duschen infiziert.“ Eine mögliche Erklärung: „Vielleicht haben die Erkrankten die Bakterien aus der Luft aufgenommen.“ Im Donaucenter sei bisher kein Bewohner erkrankt.

Jutta Gruber, stellvertretende Schulleiterin des Kopernikus-Gymnasiums, spricht von einem „mittelschweren Befall“ der Turnhalle, die sich auf einem technisch aktuellen Stand befinde. Den Schulbetrieb habe der Befund nicht beeinträchtigt, da die Halle in der Zeit vor den Weihnachtsferien kaum genutzt worden sei. „In den schulfreien Tagen war genug Zeit, die Leitungen zu desinfizieren.“ Schüler oder Lehrer seien davon nicht beeinträchtigt worden. Jetzt seien die Leitungen wieder sauber, die Turnhalle zur Benutzung freigegeben. Eine Überprüfung der Leitungen am Montag, 7. Januar, hat einen Legionellen-Wert von Null ergeben.

Legionellen werden meist mit Wasserdampf eingeatmet etwa beim Duschen. Sie können die Legionärskrankheit auslösen, eine mitunter lebensbedrohliche Entzündung der Lunge. Ältere Menschen mit Vorerkrankungen, etwa starke Raucher oder Patienten einer Chemotherapie, gehören u den Risikogruppen. (jc)