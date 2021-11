Durchwachsene Bilanz bei der Hauptversammlung des Musikvereins Wört

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Wört ist auf das Vereinsjahr 2020 zurückgeblickt worden. Das Jahr sei auch für den Musikverein in Wört mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen, machten die Verantwortlichen klar.

Wie der zweite Vorsitzende Stephan Humpf in seinem Rechenschaftsbericht ausführte, sei 2020 für den MV „ein extremes Ausnahmejahr“ gewesen. Ab Mitte März 2020 sei nahezu das komplette Vereinsleben zum Erliegen gekommen und auch der geplante Festakt mit dem traditionellen Bayerischen Abend anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens musste letztlich abgesagt werden. „Wir hoffen sehr, und so ist es auch geplant, dass das Jubiläum im Oktober 2022 nachgeholt werden kann“, sagte Humpf. Für die Feierlichkeiten sei auch die Anschaffung von neuen Uniformen geplant. Ein Dank entrichtete die Vereinsführung abschließend noch an die Gemeindeverwaltung Wört, die den Musikverein bei der Jugendausbildung tatkräftig unterstütze und dafür einen Proberaum kostenlos zur Verfügung stellt.

Jugendleiterin Christine Hankele berichtete der Versammlung über die aktuelle Jugendarbeit mit derzeit 16 Jungmusikern. Ausgebildet würden die Jugendlichen in Es-Saxofone, Tenorhörner, Schlagzeug und Klarinette. Wegen der Pandemie seien Proben ausgefallen. Eine virtuelle Weihnachtsfeier und weitere Treffen hätten aber zumindest online stattgefunden. Ebenso der Theorieunterricht für die älteren Jugendlichen.

Bei den Wahlen wurden in ihren Ämtern bestätigt: der zweite Vorsitzende Stephan Humpf, die Kassierer Christian und Marina Wiedemann, als aktives Ausschussmitglied Jonas Laengrich, als passives Ausschussmitglied Siegfried Raab, als Kapellensprecherin Katrin Piott, als Kassenprüfer Josef Rettenmeier und als Gerätewart Fabian Deeg.

Neu gewählt wurden Marius Laengrich als Gerätewart und als passives Ausschussmitglied Sonja Deißler.

Weitere Berichte gaben Schriftführer Marco Rothmund sowie Lothar Lipp jun. in Vertretung für die beiden Kassierer Christian und Marina Wiedemann und die Dirigentin Katharina Sörgel ab. Ein besonderer Dank des Vorsitzenden Jürgen Laengrich ging an seine Vorstandskollegen, „Mit euch macht die Zusammenarbeit richtig Spaß und Freude“.