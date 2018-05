Durchfahrtverbot für Laster fällt

Dinkelsbühl (ij) - Das Durchfahrtverbot für Laster auf der B 29 bei Dinkelsbühl soll zum 1. Juli 2018 aufgehoben werden. Das hat das Landratsamt Ansbach angekündigt. Der Präsident der IHK Schwaben, Andreas Kopton, reagiert erfreut, „dass die Politik und die Straßenverkehrsbehörden verstanden haben, dass dieses Durchfahrverbot nun endgültig nicht mehr zu rechtfertigen war. Wir hatten uns deshalb nach dem Beschluss des Bundeskabinetts zur Ausdehnung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen nochmals an die bayerische Verkehrsministerin Ilse Aigner gewandt. Wer künftig mit dem Lkw auf dieser Straße fährt und Maut bezahlt, kann ja per Definition kein „Mautausweichverkehr“ mehr sein.

Aus IHK-Sicht war der Hinweis auf angeblichen „Mautausweichverkehr“ als Rechtfertigung für dieses Fahrverbot nie tragfähig. Nur zwischen sechs und 16 Prozent der Lkw auf der B 25 wollten möglicherweise die Mautzahlung auf der A 7 umgehen. Kopton: „Aus unserer Sicht hat dies die Sperrung nie gerechtfertigt; deshalb hatten auch 14 Unternehmen aus Schwaben und Mittelfranken dagegen geklagt.“ Wer dort fahre, nutze die B 25 als Direktverbindung oder ist direkter Quell- und Zielverkehr, der diesen Raum versorgt.

Kopton weiter: „Es ist richtig, dass das Durchfahrverbot nicht mehr – wie in der letzten Verlängerung 2016 geschehen – bis zur Fertigstellung der Ortsumgehung Dinkelsbühl besteht, also faktisch unbefristet. Es war immer falsch, diese Bundesfernstraße dem Güterverkehr zu entziehen, nur weil keine Einigkeit über die Umfahrung hergestellt werden konnte. Diese steht bereits seit 1957, also seit mehr als 60 Jahren (!) im Bundesverkehrswegeplan, und das konnte und kann keine Rechtfertigung dafür sein, dass Spediteure dafür einen Umweg fahren müssen und zusätzliche Kosten haben. Aber die haben sie nun auf andere Weise zu tragen: durch die Maut.“