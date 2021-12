Durch Weinerlös können viele Wünsche erfüllt werden

Vom dreirädrigen E-Lastenrad bis zur Tischtennisplatte: Kleine und große Wünsche aus dem Verkaufserlös des Stiftungsweines „Creativo“ der Stiftung Liebenau konnten erfüllt werden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Eine Jury aus Werkstatt- und Heimbeiräten entschied über die Verwendung der 6400 Euro, die aus dem Verkauf von 1600 Flaschen erwirtschaftet worden waren. Vier Euro pro verkaufte Flasche fließen alljährlich in einen separaten Spendentopf. Über diesen hatte die Jury zu entscheiden.

Aus den insgesamt 18 Vorschlägen der Wohngruppen und Werkstätten haben 13 den Zuschlag erhalten und können nun umgesetzt werden. Bei der Auswahl war ein Kriterium, dass vorrangig Wünsche erfüllt werden sollten, die möglichst vielen zugutekommen. So lag zum Beispiel das elektrische Lastendreirad ganz vorn. Damit können die Beschäftigten in Liebenau schwere und oder große Auslieferungen auf dem Gelände besser transportieren. Eine gemütliche Hollywoodschaukel beim Kleintiergehege wird zukünftig in Liebenau zum Verweilen einladen und die Bewohnerinnen und Bewohner von Hegenberg können sich auf eine Tischtennisplatte freuen.