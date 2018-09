Durch historische Gassen

INZIGKOFEN (wik) - Senioren aus Inzigkofen, Vilsingen und Engelswies haben einen Tagesausflug unternommen. Die abwechslungsreichen Stunden in Ulm und im Kloster Wiblingen sorgten bis am Abend für gute Stimmung. So zeigten sich auch Bürgermeister Bernd Gombold sowie die Ortsvorsteher Viktoria Gombold-Diels (Vilsingen) und Karl-Heinz Müller (Engelswies) erfreut über die Zustimmung und die gute Beteiligung mit 130 älteren Frauen und Männern aus allen Ortsteilen.

Für viele Teilnehmer war die Stadtführung mit sechs Gruppen durch die historische Altstadt von Ulm mit Fischer – und Gerberviertel neu oder weckte Erinnerungen an frühere Besuche. Sehenswert waren das Schwörhaus, das Rathaus und das Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Dazu vermittelte der Blick in die alten Gassen mit Brücken und Stegen den Eindruck mittelalterlichen Lebens. Auch der Spaziergang auf der Stadtmauer entlang der Donau mit Metzgerturm zählte dazu.

Zur Mittagspause lockte noch der große Wochenmarkt auf dem Münsterplatz und viel Gastronomie zur individuellen Gestaltung.

Ein besonderer Höhepunkt am Nachmittag war der Besuch im Kloster Wiblingen. Zur Einstimmung und Begrüßung in der spätbarocken Basilika mit ihren farbenprächtigen Deckenfresken überraschte Organist und Chorleiter Wolfgang Treß mit einem kleinen Orgelkonzert. Dies war durch die verwandtschaftliche Beziehung mit Werner Eberle möglich, der auch schon vorab bei der Busfahrt die Inzigkofer Senioren auf die Verbindung der ehemaligen Benediktinerabtei Wiblingen mit dem Kloster Inzigkofen aufmerksam machte. Nach der Führung in der Kirche fand der prunkvolle Bibliotheksaal im Nordflügel des Konvents mit dem monumentalen Deckenfresko die besondere Aufmerksamkeit und Bewunderung. Über die Geschichte der Abtei und die Aspekte der Klosterherrschaft und der Klosterwirtschaft über viele Jahrhunderte wurde man eingehend informiert.

Zum gemütlichen Abschluss saß man in froher Runde im Gasthaus „Neuhaus “ in Oberwachingen beim Abendessen. Mit dabei war den ganzen Tag auch Heidi Rzepka, die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, die mit vielen Teilnehmern ins Gespräch kam.