DUO68 spielt „Eiscreme“ von Miro Gavran

Kressbronn (sz) - Mutter und Tochter treffen sich immer wieder in „ihrer“ Eisdiele – über fast 60 Jahre lang – und schlemmen sich vom ersten Kindergartentag, über Ehekrisen bis in hohe Alter durch die verschiedenen Eissorten. Ob ernst oder komisch, ihre Dialoge gewähren berührende Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Lebens und die bedingungslose Liebe zwischen Mutter und Tochter. Miro Gavrans Komödie ist ein wundervolles Stück über das Leben und die Zeit.

Das fetzige Theaterstück wird aufgeführt am Freitag, 19. November, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), in der Aula der Nonnenbachschule, Schulweg 10, 88079 Kressbronn. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Kressbronner Kulturgemeinschaft, AK Theater „Mixed Pickles“. Mit Bewirtung in der Pause. Es wird um Beachtung der am Veranstaltungstag geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gebeten (3G-Nachweis, Abstandsregeln, Kontaktnachverfolgung).