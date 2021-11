Bad Saulgau (sz) - Zwei Personen haben am Samstag zwischen 12 und 13.45 Uhr versucht, den Opferstock und eine Spieluhr in der St.-Johannes-Kirche in Bad Saulgau aufzubrechen. Die beiden Täter scheiterten jedoch und zogen ohne Beute von dannen. Polizeibeamte gehen derzeit einem Hinweis auf zwei 18-jährige Tatverdächtige nach. Das Duo erwartet nun strafrechtliche Konsequenzen.