Duo Cassard spielt am Ufer

Friedrichshafen (sz) - Das Duo Cassard spielt am Samstag, 15. August, auf Bühne am Graf-Zeppelin-Haus (GZH). Die beiden Musiker Christoph Pelgen (Gesang, Dudelsäcke, Bombarde, Low Whistle, Mandoline, Mandola) und Johannes Mayr (Akkordeon, Schlüsselfidel, Bass-Schlüsselfidel, Orgel, Gesang) bündeln laut Ankündigung ihre geballte musikalische Energie in einem gleichsam filigranen und doch wuchtigen Musikerlebnis. Dazu begeben sich die beiden auf einen Beutezug durch verschiedenste Folk-Traditionen und Epochen. Das Ergebnis ist ein neuer, ganz eigener Sound in der deutschen Folkwelt. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 13. Los geht es um 19 Uhr.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Foyer des GZH statt. Karten behalten die Gültigkeit, die Anordnung der Plätze kann leicht abweichen. Einlass ist jeweils ab 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem Veranstaltungsgelände verpflichtend ( Kinder ab dem 6. Lebensjahr) bis zur Einnahme des festen Sitzplatzes.