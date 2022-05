Seit die FDP der Bundesregierung angehört, gibt es ein enttäuschendes Wahlergebnis nach dem anderen: In Nordrhein-Westfalen mussten die Freien Demokraten jetzt ein Minus von fast sieben Prozentpunkten hinnehmen und schafften nur noch knapp den Sprung in den Landtag. Wir sprachen mit Stephan Thomae über die Gründe für die Krise und fragten, wie die Partei das Blatt wieder wenden will. Der 53-jährige Oberallgäuer ist einer der Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion.

Haben Sie den Schock nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen schon verdaut?

Thomae: Schock ist das richtige Wort. Denn ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf gut funktioniert. Sie hat in den letzten fünf Jahren viel erreicht. Umso bedauerlicher ist es, wenn man dann die Ernte nicht einfahren kann. Dieses Ergebnis ist brutal enttäuschend.

Die FDP gehörte heuer auch bereits bei den Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein zu den Verlierern. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es beständig bergab geht?

Thomae: In Nordrhein-Westfalen haben wir bei den Über-60-Jährigen massiv an Zustimmung verloren. Da müssen wir uns anschauen, woran das liegt. Vielleicht hat es mit Corona zu tun: Wir setzen hier stark auf Freiheit, während ältere Menschen möglicherweise eher auf Sicherheit bedacht sind. Trotzdem bin ich überzeugt, dass unsere Pandemie-Politik richtig ist. Vielleicht ist es uns auch nicht gelungen, unsere Standpunkte gut genug zu begründen. Daneben müssen wir überlegen, wie wir potentielle Wählerinnen besser ansprechen können – mit welchen Themen und welchen Veranstaltungsformaten.

Sie sitzen für die FDP in Berlin. Wie hoch ist der Anteil der Bundespolitik an der derzeitigen Misere?

Thomae: Wir werden uns natürlich auch anschauen, inwiefern unsere Arbeit in der Bundesregierung eine Rolle gespielt hat. Wir müssen jetzt schonungslos analysieren und dürfen uns nicht in die Tasche lügen. Am Ende wird es sicher nicht nur den einen Grund für unsere derzeitige Lage geben. (hku)