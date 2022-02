Dürer auf dem Flohmarkt

Mit der Kunst ist es ja so eine Sache: Mancher erkennt sie als solche gar nicht, auch wenn er mit der Nase draufgestoßen wird. Andere wiederum sehen selbst in eiligst dahin gekrakelter Vorschulkinder-Kalligraphie ein unsterbliches Werk. Für Schlagzeilen sorgen immer wieder Flohmarkt-Funde. Auf diesen Trödel-Veranstaltungen gibt es arglose Händler, die sich oft über die kolossalen Werte, die da in ranzigen Bananenkisten vor sich hinmodern, nicht im Klaren sind.

Dieser Umstand gereichte einem Flohmarktkunden zum finanziellen Vorteil, als er eine Zeichnung des Nürnberger Meisters Albrecht Dürer erstand. Kostenpunkt: 30 Dollar. Dafür bekommt man im gut sortierten Zeitschriftenhandel ungefähr sechs Micky-Maus-Hefte. Wobei die fromme Darstellung von Maria mit dem Kinde weiß Gott nichts Comic-haftes an sich hat. Und obwohl die Zeichnung nicht mal in Farbe ist, schätzt ein Londoner Auktionshaus ihren Wert auf 8,7 Millionen Euro. Eine Summe, bei der so mancher Flohmarkt-Kramer ins Grübeln gerät.

Die hohe Kunst von Albrecht Dürer war dem Verkäufer nicht aufgefallen. Was natürlich die Frage aufwirft, ob allgemeinbildende Schulen ausreichend Kunstverstand vermitteln. Davon abgesehen, dass wir glauben, jeder vernünftige Haushalt sollte zumindest einen Picasso oder wenigstens Kandinsky im Wohnzimmer hängen haben, wäre das mit Dürers betenden Händen nicht passiert. Die kennt nämlich jeder. Sie hängen im Wiener Museum Albertina. Der Eintritt kostet 16,90 Euro. Kein schlechter Preis für etwas Unbezahlbares. (nyf)