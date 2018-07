Die Bürgerinitiative „Schnelles Internet für Rulfingen“ ist in die zweite Phase eingetreten: Zusammen mit Franz Frauenhoffer, Vorsitzender der Stiftung Regine und Franz Frauenhoffer, sind Josef Kugler, Frank Seeger und Manfred Moll auf der Suche nach einem Betreiber, der die Haushalte anschließt. Einer der angeschriebenen Betreiber hat schon abgesagt, mit einem Betreiber laufen weitere Verhandlungen.

„Wir wissen jetzt, was wir noch an Technik nachrüsten müssen und wie hoch die Wirtschaftlichkeitslücke sein kann“, berichtet Frank Seeger. Konkret: Die Wege des DSL zu den Haushalten sind bekannt, ein zweiter DSLAM muss aufgestellt werden. „Wir streben die hohe DSL-Leistung bis zu 50 Mbit/s an. Dies geht nicht ohne zusätzliche bauliche Maßnahmen“, erklärt Frank Seeger.

Das Zahlenwerk ist in Vorbereitung. Nun ist es an der Bürgerinitiative zu überlegen, was in Eigenleistung gemacht werden kann. „Das ist ziemlich viel. Da können wir die Kosten beträchtlich senken“, kündigt Moll an. Dafür braucht es dann Bürger, die bereit sind, Hand anzulegen, die helfen zum Beispiel Gräben zu ziehen. Da sind die Initiatoren zuversichtlich: „Erfahrungsgemäß steht man in Rulfingen bei Projekten zusammen“, erklärt Moll. Ein Rulfinger Bauunternehmer hat schon zugesagt, dass er die notwendigen Maschinen kostenlos bereitstellen wird.

Um die Wirtschaftlichkeitslücke – das ist der Betrag, den der Betreiber braucht, damit die Investitionen in Rulfingen machbar werden – und die Kosten der Baumaßnahmen zu finanzieren, sammeln die Initiatoren Spenden ein. „Der erste öffentliche Auftritt und die Vorstellung der Homepage war vielversprechend. Das Interesse ist bei den Haushalten da. 31 Bürger haben auf der Rathaushockete am kleinen Informationsstand schon unterschrieben, dass sie anschließen möchten und ihre Spendensumme genannt. Manche sind bis zu 1000 Euro gegangen“, freut sich Seeger.

Dabei kommen die großen Informationsveranstaltungen erst noch: Eine Bürgerversammlung wird demnächst stattfinden. „Ziel wäre, alle Haushalte im Dorf anzuschließen“, erklärt Seeger. Die Initiatoren werden die Bürger auch noch persönlich über das Projekt und die gebotenen Leistungen informieren. „Es ist schon viel persönlicher Einsatz dabei, aber das Ziel lohnt sich. Für die Entwicklung Rulfingens ist das schnelle DSL unerlässlich“, erklärt Moll. Die Initiatoren haben sich zum Ziel gesteckt, im kommenden Jahr anzuschließen. „Sportlich aber machbar“, lacht Moll.

Eine Homepage wurde schon eingerichtet. „Auf www.rulfingen.com kann sich jeder schon ein Bild von dem Projekt schnelles DSL machen“, erklärt Seeger. Auf der Homepage werden die Namen der Spender, auf Wunsch ohne die Summen, genannt.