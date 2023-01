Druckfrisches VHS-Programm liegt aus

Isny (sz) - Das VHS-Programm für das erste Halbjahr 2023 ist fertiggestellt und liegt in der digitalen Version auf der Homepage der Stadt Isny und als gedrucktes Programm vor. Das Team der VHS freut sich auf viele Kursteilnehmer, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Das Programmheft für Frühjahr- und Sommersemester im ersten Halbjahr 2023 mache ein vielfältiges und auch überraschendes Angebot. Es beinhaltet natürlich die klassischen Themenbereiche Sprachen, Kreativität, sowie Gesundheit und Bewegung in bewährter Form, so die Pressemitteilung. Zusätzlich werden aber auch gesellschaftlich relevante Themen in größerem Umfang berücksichtigt. Der Bereich Umwelt und Natur, insbesondere Biodiversität wird stärker gewichtet und mit ausgewiesenen Fachleuten aus Isny besetzt. Vorträge über Bäume und Moore dürfen da nicht fehlen. „Wir hoffen, dass sich die öffentliche Nachfrage nach diesem Thema auch in den Teilnehmerzahlen widerspiegelt“, hoffen Gudrun Albrecht und Heike Hengge, das Leitungsteam der VHS Isny.

Ausgeweitet wurde auch das Angebot mit Kursen und Vorträgen, die für die FF-Karte gelten. Diese werden teilweise in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund veranstaltet. Ob Pubertät, Sprachentwicklung oder Entwicklungspsychologie – Eltern finden hier Impulse und Anregungen zu unterschiedlichsten Bereichen.

Die beliebten Exkursionen, die Vergnügen und Wissen bestens verbinden, dürfen natürlich nicht fehlen, teilt die VHS mit. Eine frühzeitige Anmeldung empfehle sich.

Die VHS Isny sieht ihre Aufgabe in der Bildung und verlässt auch gewohnte Pfade. So kann im ersten Halbjahr Klingonisch erlernt werden – Fans von „Star Trek“ wissen, was gemeint ist – historisches Bloßfechten mit Langschwert oder das „Supergehirn“ trainiert werden. Auch der Motorsägenkurs ist kein übliches Angebot.

Wie schon in den letzten beiden Jahren wird es so manchen Vortrag oder Kurs wieder online geben. Nun nicht mehr wegen der Pandemie sondern weil es den Radius erweitert und zu moderner Wissensvermittlung dazu-gehört, teilt die VHS mit.

Das Team der VHS, zu dem auch Andrea Friedl gehört, ist offen für unterschiedliche Formen und sehr flexibel. Wer seinen Wunschkurs gefunden hat, sollte sich so schnell wie möglich anmelden. Das gibt der VHSund den Dozentinnen und Dozenten Planungssicherheit.

Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Homepage unter www.vhs-isny.de. Dort können sich Interessierte auch anmelden und informieren.