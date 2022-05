Klinikschließungen in der Region: Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Eine harte Debatte: Im Landkreis Sigmaringen wurde im vergangenen Jahr viel diskutiert. Erst haben die SRH-Kliniken die Geburtenstation in Bad Saulgau geschlossen, inzwischen hat der Kreistag das Aus für die Häuser in Bad Saulgau und Pfullendorf als reguläre Krankenhäuser beschlossen.

Jetzt ist ein Fall eingetreten, vor dem die Gegner der Klinikschließung gewarnt haben: Frühgeburt mit Komplikationen, eine Schwangere hat beinahe ihr Leben verloren.

Was im Kreis Sigmaringen schon beschlossene Sache ist, eine Reduzierung der Klinikstandorte, droht nun auch im Landkreis Ravensburg.

Auch die Oberschwabenklinken wollen sich verschlanken: In Wangen könnte die Grund- und Regelversorgung samt Geburtenstation wegfallen, ob das Waldseer Krankenhaus überhaupt eine Zukunft hat, ist ebenfalls ungewiss.

Befürworter der Verschlankung verweisen auf den Personalmangel sowie Doppelstrukturen bei Versorgungsangeboten. Kritiker äußern Bedenken zu möglicher Unterversorgung und langen Wegen -gerade auch bei Notfallsituationen. Einige monieren, man würde die Wirtschaftlichkeit über das Wohl der Menschen in der Region stellen.

Wir haben die Leser von Schwäbische.de gefragt: Sind die Klinikschließungen in der Region notwendig oder bedenklich?

Eine Auswahl der Kommentare, die uns erreicht haben:

Krankenhäuser haben eine Versorgungsaufgabe.

Sascha A.: Warum müssen Krankenhäuser in Deutschland überhaupt Gewinn machen? Die haben eine Versorgungsaufgabe. Was kommt als nächstes? Werden Feuerwehr- und Polizeiwachen geschlossen, weil sie keinen Gewinn abwerfen?

Je mehr Betten-Abbau, umso mehr Geld.

Josef H.: Ist doch schon länger bekannt, dass für die Schließungen Gelder fließen. Je mehr Betten-Abbau, umso mehr Geld. Unser Nachbar wäre fast zuhause gestorben, weil der Notarzt ihn auch beim dritten Besuch nicht in die Klinik einweisen wollte. Angeblich war kein Bett frei. So könnte es noch vielen Schwerkranken in nächster Zeit ergehen. Also: Weiterkämpfen für den Erhalt der Kliniken.

Doppelstrukturen können auch sinnvoll sein.

Christian K.: Es wird immer von teuren Doppelstrukturen gesprochen. Aber Doppelstrukturen können auch sinnvoll sein, was sich beispielsweise in der Pandemie deutlich gezeigt hat. Dabei kann man auch durchaus darüber nachdenken, nicht nur Leistungen von Wangen nach Ravensburg zu verschieben, sondern auch umgekehrt. So wurden Corona-Patienten nach Wangen verlagert, damit am Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg weiter operiert werden kann. Fachgebiete geschickt aufteilen. Dies wird ja aktuell schon erfolgreich so praktiziert (komplexe Eingriffe in Ravensburg, normale in Wangen). Es läuft doch in der Zusammenarbeit schon so vieles gut. Warum sagt man das nicht auch mal? Und warum soll man Dinge die gut und für die Versorgung der Bevölkerung eigentlich sinnvoll sind verändern? Diese Aufgabenteilung wird dazu auch noch von den Chefärzten befürwortet. Hierzu gibt es auch Vorschläge der Chefärzte an die Geschäftsführung. Ein guter Abbau von Doppelstrukturen braucht aber dennoch eine leistungsfähige innere Abteilung.

Die Verantwortlichen sollen nochmal scharf überlegen.

Corinna G. via Facebook: Wenn das passiert, ist die Versorgung der Region nicht mehr gewährleistet. Zu wenig Platz, zu wenig Personal, zu lange Anfahrtswege. Schon traurig, dass - wie immer - Profit aus den Leuten geschlagen werden muss. Die Verantwortlichen sollen nochmal scharf überlegen. Der Wirtschaft geht es nur gut, wenn es auch der Bevölkerung gut geht.

Wir sind extrem verwöhnt. 30 Kilometer und mehr sind zumutbar.

Eleonore M.: Nirgends in Europa gibt es vergleichbar viele Krankenhausbetten wie in Deutschland. Wir sind extrem verwöhnt. Alle fahren aber in Urlaubsländer, wo nicht in jeder kleineren Stadt ein Krankenhaus steht - und plötzlich ist das kein Thema. Wir werden es personell und finanziell schlicht nicht mehr leisten können. Und die Medizin ist so hochspezialisiert geworden, dass man nicht überall alles vorhalten kann. Aus jeder kleinen, unkomplizierten Krankengeschichte kann ein hochdramatisches Geschehen werden- und jede Verlegung ist dann eine gefährliche Sache mit Zeitverlust. Wir fahren zum Shoppen, zum Urlaub und so weiter auch ohne weiteres 30 Kilometer und mehr - das ist zumutbar.

Wenn durch die Schließungen auch nur ein einziger Mensch zu Schaden kommt, ist das schon zu viel.

Stefan G.: Wie man aktuell sieht, ist es gefährlich, die Standorte zu zentralisieren. Zumindest ein Notfall muss in der Fläche behandelbar sein. Planbare Operationen in den Spezialbereichen sind ja okay. Aber: Wenn durch die Schließungen auch nur ein einziger Mensch zu Schaden kommt, ist das schon zu viel. Gesundheit darf nicht wirtschaftlich sein, war sie auch nie.

Wir können es uns nicht leisten.

Thomas L.: So ist es nun mal. Wir können es uns nicht leisten alle paar Kilometer ein Krankenhaus zu betreiben. Das Jammern auf hohem Niveau stellt man schnell ab, wenn man mal in Ländern mit einer geringeren Klinik-Dichte war und über den Tellerrand hinausgeblickt hat. Wer mal in den USA, Kanada oder Australien war, wird sich hier wie im Versorgungsparadies vorkommen. Auch in Europa haben wir immer noch eine der höchsten Klinik-Dichten. Die Wahrheit ist eben manchmal unangenehm.

Geld ist doch wohl genug da.

Silvia S.: Klinikarmes Deutschland. Und dazu gibt es noch immer weniger Hausärzte auf dem Land: Kilometerweite Anfahrten zu Klinik und Hausarzt. „Kompliment“ an die Politik und an den Gesundheitsminister. Geld ist doch wohl genug da, aber wofür wird es ausgegeben? Nicht für uns Bürger, sondern für den Krieg.

Auf dem Land ist die ärztliche Versorgung nicht gut.

Manfred T.: Unsere verstorbene Mutter hatte vor rund zehn Jahren in Maierhöfen bei Riedholz mit über 90 Jahren einen Schlaganfall. Nach Verständigung des Notarztes wurde sie ins Wangener Krankenhaus eingeliefert. Aus irgendwelchen Gründen wurde sie zu einer schwangeren Frau gelegt: Keine Einweisung in Schlaganfall Station. Weil sie über 90 war? Weil es keine freien Betten gab? Ich weiß es nicht. Auf dem Land ist die ärztliche Versorgung nicht gut und man bekommt nicht unbedingt den Behandlungsplatz, den man benötigt. Ich möchte aber nicht nur kritisieren: Die Notfallambulanz im ehemaligen Krankenhaus in Isny arbeitet gut und es ist sehr gut, dass man vor Ort für verschiedene Dinge ambulant Untersuchung und Hilfe bekommt.

Tettnang darf nicht geschlossen werden.

Hermann N.: Laut Presse steht auch die Schließung des Krankenhauses in Tettnang zur Debatte. Das geht gar nicht, denn nachdem das 14-Nothelfer-Krankenhaus in Weingarten wurde und bald das in Saulgau geschlossen wird, kann das Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg nicht alles aufnehmen. Zumal in Tettnang eine Erweiterung gebaut wurde. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, das sukzessive die Bettenzahl und das Personal nach unten gefahren wird, um dann zu sagen: Wir können das geforderte nicht mehr leisten. Warum muss ein Krankenhaus schwarze Zahlen schreiben? Krankenhäuser gehören verstaatlicht.

Das alles muss man irgendwie finanzieren.

Manuela W.: Aus meiner Sicht krankt schon lange das gesamte Gesundheitssystem. Die Mitarbeiter werden schlecht bezahlt, die Kassen übernehmen unwirksame Leistungen wie Globuli, jeder geht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt. Das alles kostet. Das alles muss man irgendwie finanzieren. Die Bevölkerung will aber nicht noch mehr zahlen, sodass am Ende nichts anderes übrigbleibt, als solche Maßnahmen. Ich finde diese Entwicklung nicht gut, sehe die Ursache jedoch eben bei den erforderlichen Einsparungen, weil jeder von uns immer nur für sich das Beste will, ohne jedoch dafür bezahlen zu wollen.

Hat die Pandemie nicht gezeigt, dass unser Gesundheitssystem krank ist?

Eva R. S.: Ich frage mich wo die Funktionäre der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems die letzten beiden Jahre waren. Hat die Pandemie nicht gezeigt, dass unser Gesundheitssystem krank ist? Lockdowns, Home-Schooling und Co hätten geringer ausfallen können, wenn wir ausreichend Personal und Ressourcen hätten. Nach einem Jahr Pandemie hieß es, die Berufe im Gesundheitswesen sollten attraktiver gemacht werden. Aber es ist nichts passiert. Nachdem die Mitarbeiter in den Krankenhäusern zwei Jahre lang alles gegeben haben, werden nun die Arbeitsplätze gestrichen? In was für einer kranken Welt leben wir eigentlich?

Der Bevölkerung ist eine wohnortnahe Versorgung wichtig.

Renate V.: Knapp 29.000 Unterschriften für den Erhalt der Grund- und Regelversorgung am Krankenhaus Wangen zeigen, wie wichtig der Bevölkerung eine wohnortsnahe Versorgung ist.

Der angebliche Personalmangel ist selbstgemacht und vorgeschoben.

Walter R.: Wie immer geht es halt nur wieder ums Geld. Die Menschen, Beschäftigte und Patienten, sind nebensächlich. Der angebliche Personalmangel ist selbstgemacht und vorgeschoben. In kleinere Häuser wird seit Jahren nicht mehr investiert, damit man jetzt einen Grund hat, diese zu schließen. Als Alternative werden Medizinische Versorgungszentren ins Spiel gebracht. Diese Strukturen stehen ja nicht mal konkret auf dem Papier, sollten also erstmal aufgebaut werden und funktionieren, bevor ein Krankenhaus geschlossen wird. Die einst ordentliche Grundversorgung in der Region wird immer schlechter. Aber solange die Verantwortlichen nicht persönlich zur Verantwortung gezogen werden, wird sich daran auch nichts ändern.

Jedem muss klar sein, dass dort neben dem Patientenwohl die Rendite die Maxime ist.

Hans B.: Die Klinikschließungen gehen in der Regel einher mit dem Wechsel der Trägerschaft: Von der öffentlichen Hand zum privaten Unternehmen. Jedem muss klar sein, dass dort neben dem Patientenwohl die Rendite die Maxime ist. Konkretes Beispiel: Das SANA Kreiskrankenhaus in Biberach. Weder die Personalsituation hat sich verbessert noch die Raumsituation im neuen Krankenhaus - im Gegenteil. Mir ist klar: Die Kämmerer der Landkreise haben Probleme mit dem Abrechnungswesen von Krankenhäusern. Aber diesen Sachverstand kann man sich auch in die öffentliche Trägerschaft holen. Es ist auf jeden Fall eine Schande für den Kreis Biberach (einen der reichsten Landkreise) aus Bequemlichkeit die Gesundheitsversorgung in privatwirtschaftliche Hände abzugeben, sich dann zurückzulehnen und mit viel PR noch gut dastehen zu wollen.

Ärzte und Pfleger sind auf ein funktionierendes Umfeld angewiesen.

Ralf R.: Wie der Chefarzt der Inneren Medizin des Alb-Donau-Klinikums in Blaubeuren, Dr. med. Roland Eisele, längst öffentlich zu bedenken gibt, sind Ärzte und Pflegekräfte auf ein funktionierendes Umfeld angewiesen, wenn sie die von ihnen verlangte Arbeit erfolgreich erbringen sollen. Fehlt es also an einem akademisch leistungsfähigen Umfeld, erzwingt solch ein Mangel die Schließung eines Krankenhauses. Insofern wäre zuvörderst die regional ansässige Bevölkerung dazu aufgerufen, das Defizit ihrer eigenen Kompetenzen in der Sache zu beheben. Eine etwaige Klinikschließung käme dann nicht mehr in Frage.

Das Desaster ist vorprogrammiert.

Tobias G.: Das Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg steht für jahrelange Misswirtschaft. Allein mit den 300.000 Euro Abfindung, die die OSK an eine ehemalige Geschäftsführerin zahlt, ließe sich das Waldseer Krankenhaus schon fast zu einem Drittel sanieren. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass da auch Geld rausgeworfen wird, das in den letzten Jahren in Waldsee verdient wurde, fragt man sich, ob es nicht eigentlich der Standort Ravensburg ist, der geschlossen werden sollte. Luchas Idee, dass die Mitarbeiter der anderen Standorte bald in Ravensburg arbeiten werden, gehört genauso ins Reich der Märchen, wie die Behauptung, dass sich die Medizinische Versorgung der Bevölkerung nicht wesentlich verschlechtern wird. Schon jetzt gibt es in Waldsee zu wenig Hausärzte, von Fachärzten ganz zu schweigen. In Zeiten, wo der Turbokapitalismus neoliberaler Prägung längst auf ganzer Linie gescheitert ist, legt man im Gesundheitswesen noch mal nach. Das Desaster ist vorprogrammiert.

Man kann Kliniken nicht als gewinnbringendes Objekt sehen.

Christian M.: Lessing würde das in seinen Romanen als „ein zu weites Feld“ beschreiben. In der Tat ist das Problem der kleinen Kliniken ziemlich komplex, jedoch ist "einfach Schließen" für mich keine Option. Schließlich dachten sich einst die Krankenhausgründer etwas, warum Sie dieses und jenes Krankenhaus eröffneten. Ich glaube, es muss nicht immer ein Gewinn entstehen. Man steht ja auch als Staat in der Pflicht der Patientenversorgung und wem nützt es, wenn man erst mal 45 Minuten quer durch den Landkreis über die Kreisgrenze in ein Krankenhaus kommt? Oftmals ist der Faktor Zeit enorm wichtig. Man kann Kliniken nicht als gewinnbringendes Objekt sehen, vielmehr ist es ein Ort der Heilung und Genesung. Warum soll man solche Heilorte einfach schließen (beispielsweise Ochsenhausen, Leutkirch, Isny, Riedlingen)?