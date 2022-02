19-Jähriger baut Unfall nach panikartiger Flucht von Party

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.40 Uhr verließ ein 19-Jähriger mit seiner Beifahrerin panikartig eine Party. Zusammen mit der Frau stieg er in sein Auto und ist losgefahren. Die kalte Nacht hatte allerdings dafür gesorgt, dass die Scheiben gefroren waren. In der Aufregung hatte der Fahrer darauf verzichtet, diese freizumachen.

So kam es zu der Flucht von der Party

Die Folge: An der Einmündung Hohkreuzstraße fuhr er über den Gehweg und das Fahrzeug prallte mit einem Baum zusammen. Nach einer kurzen Weiterfahrt stellte das Pärchen das Auto ab und flüchtete weiter zu Fuß.

Zu Hause angekommen, verständigten die Beiden die Polizei. Als Grund für die Flucht gab der Fahrer an, andere Gäste wären aggressiv geworden, weshalb sie schnell wegmussten. Dem schenkten die Beamten wenig Glauben und veranlassten einen Alkohol- sowie Drogentest.

Das Ergebnis: Bei dem jungen Mann wurde ein Alkoholwert „deutlich über 0,5 Promille“ festgestellt, wie es im Polizeibericht heißt. Dazu kommt noch der Konsum von Ecstasy, wie ein Drogentest zeigte. Die Polizei vermutet daher, dass der Drogenmix die Panikattacke ausgelöst hat und zur Flucht der Beiden führte.

Die Beamten kassierten vor Ort den Führerschein des jungen Fahrers ein. Ob bei dem Unfall einer der Beiden verletzt wurde, darüber ist nichts bekannt.