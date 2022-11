Drogenhandel: Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Nach Ermittlungen der Polizeiinspektion Bezau und dem Landeskriminalamt Vorarlberg ist bei einer Hausdurchsuchung ein 25-jahre alter Österreicher festgenommen worden.

Bei ihm wurden unter anderem 55 Gramm Kokain, rund 50 Gramm so genanntes C-Harz und Verpackungsmaterial gefunden werden. In einem Tresor wurden 3000 Euro gefunden und sichergestellt. Die Beamten stießen außerdem auf Waagen und eine Vakuumier-Maschine. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Gegen ihn wurde die Untersuchungshaft verhängt.

Einige seiner Kunden halten sich ebenfalls in der Wohnung auf

Der 25-Jährige war nicht der einzige Verdächtige in der Wohnung: Bei der Hausdurchsuchung konnten mehrere in der Wohnung aufhältige Personen angetroffen werden. Bei einem wurden geringe Mengen Kokain gefunden. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Die Erhebungen ergaben außerdem, dass der Beschuldigte offensichtlich seit zumindest 2021 an mehrere zum Teil bekannte Personen aus dem Bregenzerwald aber auch aus dem Walgau, Suchtmittel verkauft hat. Woher das Kokain stammt und wer es gekauft hat, wird noch ermittelt.