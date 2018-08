Drogenbande: Haupttäter müssen lange ins Gefängnis

Die zwei Haupttäter einer Drogenbande, die europaweit Rauschgift geschmuggelt hat, sind am Freitag vom Memminger Landgericht verurteilt worden: Ein 37-Jähriger aus dem Kreis Neu-Ulm muss neun Jahre und sechs Monate in Haft, er wird aber zunächst in einer Entziehungsanstalt untergebracht – er hat in der Vergangenheit regelmäßig und intensiv Kokain konsumiert. Der Mann hat die Taten aus der Region organisiert und betreut, war sozusagen der Drahtzieher der Gruppe.

Einen 48-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis, verurteilte das Gericht zu sechs Jahren Haft. Der Angeklagte hatte bei dem Drogenschmuggel die Aufgabe, Lastwagenfahrer in Rumänien zu rekrutieren und während ihrer Fahrten zu betreuen – ganz bequem von seinem Wohnort aus. Die Bande hat im großen Stil Drogen vom europäischen Festland aus nach Großbritannien geschmuggelt.