Drogen-Razzia in der Villinger Färberstraße

Mit Hochdruck ermittelt wurde am Dienstag in Villingen. Was war am Vormittag in der Villinger Innenstadt, genauer gesagt in der Färberstraße los? Informationen, denen zufolge es eine Durchsuchung in der Villinger Kneipenmeile zu Wochenbeginn gegeben habe, haben sich bestätigt.

Die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Villingen hatte mehrere Objekte im Schwarzwald-Baar-Kreis durchsucht, darunter auch ein Gebäude in der Färberstraße. Dies bestätigte Jörg Kluge, Pressesprecher im Polizeipräsidium in Konstanz. Bei der Razzia sei nicht etwa ein Lokal betroffen gewesen, sondern eine Wohnung, bekräftigte er auf Anfrage unserer Zeitung.

Erst Anfang Juli hatte es im Oberzentrum und auch in Dauchingen bereits eine groß angelegte Razzia gegeben. Vor gut vier Wochen hatte die Polizei mit Spezialkräften mehrere Wohnungen in Villingen-Schwenningen und auch in Dauchingen durchsucht. Die groß angelegte Razzia umfasste mehrere Objekte im Stadtgebiet.