DRK sucht Verstärkung für ehrenamtlichen Fahrdienst

Für seinen Fahrdienst zu den Treffen der ambulanten Betreuungsgruppen für Menschen mit einer Demenzerkrankung in Friedrichshafen sucht der DRK-Kreisverband Bodenseekreis Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich im Fahrdienst engagieren.

Die Gruppen, die von einer Altentherapeutin und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern betreut werden, treffen sich laut Pressemiteilung jeden Montag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr im Rotkreuz-Zentrum in Friedrichshafen. Zu diesen Gruppen bietet der DRK-Kreisverband einen Fahrdienst an, der die Gäste mit einem Kleinbus zu Hause abholt und wieder nach Hause bringt. Für diesen Fahrdienst, vor allem am Mittwoch, wird weitere Unterstützung benötigt. Von Vorteil wäre, wenn die Fahrerinnen und Fahrer Erfahrung im Führen von Kleinbussen hätten. Pro Nachmittag ist eine Einsatzzeit von zwei Stunden veranschlagt. Alle im Fahrdienst Engagierten können selbst entscheiden, wieviel ihrer Zeit sie diesem Dienst im Jahresverlauf schenken möchten.

Die Engagierten erwartet laut Mitteilung eine sinnvolle Aufgabe mit der Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung und Möglichkeiten zur Fortbildung. Weitere Informationen gibt es beim DRK-Kreisverband Bodenseekreis. Ansprechpartnerin auch für Bewerbungen ist Bruna Wernet, Leiterin der Fachstelle Demenz (Telefon: 07541/504126, Mail: bruna.wernet@drk-kv-bodenseekreis.de).