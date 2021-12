DRK ruft zum Blutspenden auf

Damit rund um den Jahreswechsel die Krankenhäuser mit Blutpräparaten versorgt sind, bittet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zur Blutspende. Täglich würden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt, teilt das DRK mit und bittet Termine zwischen Weihnachten und Silvester an.

Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut, können keine Reserven aufgebaut werden. Daher bittet das DRK auch zur Weihnachtszeit alle Gesunden um entsprechende Unterstützung. Wer Blut spendet, sollte gesund sein und sich fit fühlen.

Blut gespendet werden kann kurzfristig am Montag und Dienstag, 27. und 28. Dezember, von 14 bis 19.30 Uhr in Weißenau sowie am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Dezember, in Kehlen - ebenfalls von 14 bis 19.30 Uhr.

Zur Sicherheit der Spender müsse laut DRK ein Termin reserviert werden. Dies könne online unter https://terminreservierung.blutspende.de erfolgen.

Wegen der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Darum bittet das Deutsche Rote Kreuz, entsprechende Nachweise mitbringen. Ein Antigen-Schnelltest dürfe nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.

Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Sars-CoV-2-Impfstoffen können Betroffene vorausgesetzt, dass sie sich wohlfühlen, am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Als Dankeschön erhalten alle Blutspenderinnen und Blutspender bis zum 7. Januar eine Mütze im DRK-Design.