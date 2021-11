DRK öffnet wieder Corona-Schnellteststation in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Corona-Pandemie hält die Bevölkerung weiterhin in Atem. Die immer weiter steigende Inzidenz und die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser erfordert zwingend das Wiederaufleben von zusätzlichen Schutz- und Präventionsmaßnahmen parallel zu den wichtigen Impfangeboten.

Aus diesem Grund öffnet das DRK wieder seine Corona-Schnellteststation in der Ulmer Straße 97, 88212 Ravensburg mit Beginn am Dienstag den 23.11.

Laut aktueller Rechtslage haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus, wieder Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Das DRK bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinsam neue Wege GmbH ausschließlich diese Bürgertests an, keine PCR-Tests.

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-10 Uhr und 16-18 Uhr. Anmeldung unter: www.coronatest-rv.de.

Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass mit. Im Falle eines positiven Ergebnisses werden die Daten an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. Das DRK trägt mit seinem Engagement zur Eindämmung der Pandemie bei.