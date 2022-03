DRK Hausen o.V. feiert 80er-Party

Die Rotkreuzler aus Hausen ob Verena und Bürgerinnen und Bürger, die gekommen waren, feierten am Samstag nach dem Festakt im Hofgut Hohenkarpfen. Unter dem Motto „80er-Party“ feierten rund 100 Menschen „60 Jahre DRK Hausen ob Verena“. Laut Corona Verordung waren 150 Personen zugelassen. Vermutlich war die 2G+ Regelung doch noch zu abschreckend, aber die Veranstalter mussten sich an die aktuellen Corona-Verordnung des Landes halten, dadurch ließen sich aber die Gäste nicht den Spaß nehmen und feierten das Jubiläum ausgiebig. Wegen der Zeitumstellung verloren die Partygänger rein theoretisch zwar eine Stunde, diese wurde aber hintendrangehängt und so wurde bis 4 Uhr nachts Party gemacht. Die DRK Bereitschaft freut sich auf die nächsten Feste und, dass diese genau so schön werden wie die 80er-Party am vergangenen Wochenende. Foto: DRK Hausen o.V.