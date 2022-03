DRK Bodenseekreis startet wieder mit Gymnastik und Tanz für Senioren

Nach coronabedingter Pause startet der Kreisverband Bodenseekreis des Deutschen Roten Kreuzes ab Montag, 28. März, wieder mit seinem Gesundheitsprogramm. Im gesamten Bodenseekreis können dann wieder die Gruppen für Seniorengymnastik und Tanz stattfinden. Einzig die Gruppe Gedächtnistraining von Kursleiterin Mi-Ja Sonntag-Choi in Friedrichshafen pausiert noch bis Ende April und startet wieder am 2. Mai. In den Gruppen finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm unter qualifizierter Anleitung. Wer regelmäßige Bewegung trainiert das Orientierungsvermögen und verhindert Stürze, heißt es in der Vorankündigung. Die Angebote im Rahmen des DRK-Gesundheitsprogramms stehen allen Interessierten offen. Es sind keine besonderen Voraussetzungen oder Kenntnisse notwendig. Auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen sind willkommen. Für die Teilnahme am DRK-Gesundheitsprogramm wird kein regelmäßiger Mitgliedsbeitrag erhoben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezahlen jeweils am Anfang oder Ende einer Stunde eine kleine Gebühr an die Kursleitung. Auf der Homepage des DRK-Kreisverbands, www.drk-kv-bodenseekreis.de, sind alle Orte im Kreisgebiet aufgelistet, in denen Gruppen angeboten werden. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jederzeit willkommen. Informationen gibt auch die Leiterin des DRK-Gesundheitsprogramms im Bodenseekreis, Sigrid Danckert, unter E-Mail sigrid.danckert@drk-kv-bodenseekreis.de oder Telefon 07541/50 42 01.