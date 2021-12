DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende

Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. Helfen kann, wer Blut spendet: Am Montag und Dienstag, 27. und 28. Dezember, jeweils von 14 bis 19.30 Uhr in der Festhalle, Bahnhofstr. 5/1, in Ravensburg-Weißenau.

Die vorherige Anmeldung beim DRK-Blutspendedienst unter https://terminreservierung.blutspende.de ist erforderlich. Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Bitte entsprechende Nachweise mitbringen. Als Dankeschön erhält jede Spenderin, jeder Spender im Zeitraum eine Mütze im exklusiven DRK-Design.