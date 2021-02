DRk bietet Begleitservice zum impftermin für Menschen ab 80

Bodenseekreis (sz) - Mit dem neuen Angebot „Begleitetes Impfen“, einem Fahrdienst und Begleitservice, will der Kreisverband Bodenseekreis im Deutschen Roten Kreuz Menschen ab 80 Jahren unterstützen, die ohne fremde Hilfe ihren Termin für die Coronaschutzimpfung im Kreisimpfzentrum Friedrichshafen nicht wahrnehmen können. Das Angebot ist für die Senioren kostenlos, eine Spende nimmt der DRK-Kreisverband jedoch gern entgegen.

Karl-Heinz Jaekel, Leiter Sozialarbeit im DRK-Kreisverband, erklärt: „Seit Längerem erreichen uns Anfragen aus der Bevölkerung, von Pflegekassen und Senioreninitiativen, ob wir für ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen ohne Bezugspersonen einen Fahrdienst oder eine Begleitung zum Kreisimpfzentrum anbieten.“ Daraus sei das Angebot „Begleitetes Impfen“ entstanden. Im Bodenseekreis leben etwa 15 000 Menschen über 80 Jahre in einer eigenen Wohnung.

Senioren mit gesundheitlichen Einschränkungen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind oder eine Sehbehinderung haben, werden Probleme haben, das Kreisimpfzentrum in der Messe Friedrichshafen ohne Begleitung zu erreichen, schreibt das DRK. Die nächste Bushaltestelle ist etwa 500 Meter vom Eingang der Messehalle entfernt. Der DRK-Kreisverband bietet daher einen Fahrdienst und Begleitservice zum und im Kreisimpfzentrum an und kooperiert hier mit den DRK-Ortsvereinen. Aufgebaut werden soll auch die Zusammenarbeit in einem Netzwerk mit Kreisverwaltung, Kommunen, Kreisseniorenrat und den bereits bestehenden Fahrdienst-Initiativen in den Gemeinden, um für diese Aufgabe gerüstet zu sein, wenn dann zunehmend geimpft wird.

Der Fahrdienst holt Menschen, die einen Impftermin haben, in ihrer Wohnung im Bodenseekreis ab und fährt sie zum Kreisimpfzentrum und zurück. Die Fahrten finden unter Berücksichtigung eines Hygienekonzepts statt: Im Fahrzeug fährt jeweils nur ein Kunde mit, die Mitnahme einer weiteren Bezugsperson ist möglich, es besteht Maskenpflicht. Die Fahrer helfen beim Ein- und Aussteigen, auch mit Rollator oder Rollstuhl. Am Kreisimpfzentrum begleitet und betreut der Fahrer auf Wunsch den Kunden auf dessen Weg durch die Impfstraße. Der Impfprozess dauert etwa eine Stunde, sofern es keine Warteschlange gibt.