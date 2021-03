Drive-In-Gottesdienste in Leutkirch

Die katholischen Jugendreferate im Dekanat Allgäu-Oberschwaben und die Mutmacher-Jugendarbeit von St. Martin in Leutkirch laden an Ostern zu drei Drive-In-Gottesdiensten in Leutkirch ein.

Zwischen Hans-Multscher-Gymnasium und Geschwister-Scholl-Schule ist eine Bühne aufgebaut, vor der die Besucher in ihrem Autos mitfeiern können. Am Samstag, 3. April stimmt eine Musikgruppe aus Wangen ab 20.30 Uhr bei der „Nacht der Lichter“ Taizé-Lieder an. Die Teilnehmer erhalten entsprechende Notenblätter mit den Liedtexten in verschiedenen Sprachen zum mitsingen.

Konzert am Abend

Zur Feier am Sonntag, 4. April, um 10 Uhr können Familien in ihren Autos gebackene Lämmer, Osterhasen, bunte Eier und alles, was ins Osternest gehört, mitbringen und segnen lassen. Am Abend um 17 Uhr bringen Musikerinnen und Musiker der „Kopfhörer-Band“ aus Ravensburg bei „Jugendgottesdienst meets Popmusik“ die Teilnehmer in den Autos in österliche Stimmung.

Zu allen drei Gottesdiensten wird eine vorherige Anmeldung bis Donnerstag, 1. April, um 12 Uhr per E-Mail an jugendreferat-rv@bdkj-bja.drs.de empfohlen. Dabei sollten Namen und Adressen aller Personen, die im Auto sitzen, sowie das Autokennzeichen angegeben werden. Pro Auto sind nur Insassen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen der Landesregierung und der Kirchen. Nähere Informationen unter https://allgaeu-oberschwaben.bdkj.info/oster-drive-in