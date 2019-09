Drittligaturner trainieren in Manchester

Wangen (sz) - Eine interessante Vorbereitungswoche haben drei Drittligaturner der TG Wangen/Eisenharz gehabt: Elias Ruf, Felix Kimmerle und Moritz Mittmann verbrachten eine Woche in England, wo sie in der Manchester Academy of Gymnastics trainieren konnten.

Der Kontakt kam zustande, als Moritz Mittmann 2018 während einer Sprachreise im Leistungszentrum trainierte und Freundschaft mit den englischen Turnern schloss. So kam im Laufe des letzten Jahres die Idee auf, die Freunde in Manchester auch in diesem Jahr wieder zu besuchen. Spontan entschieden sich Elias Ruf und Felix Kimmerle, ihren Mannschaftskameraden zu begleiten und eine Trainingswoche „auf der Insel“ zu absolvieren. So standen über eine Woche hinweg insgesamt sechs teilweise sehr harte Trainingseinheiten auf dem Programm. Dabei bot die Manchester Academy of Gymnastics perfekte Bedingungen mit stehenden Geräten, Schnitzelgrube, Trampolinbahn – kurzum mit allem das ein Turnerherz höherschlagen lässt. Motiviert und betreut von Trainer Joe Fox, der Anfang Oktober für Trinidad and Tobago bei der Weltmeisterschaft antreten wird, verbachten die drei Allgäuer jeden Tag 4 Stunden im Trainingszentrum und kehrten total erschöpft in ihr Hostel zurück.

Die trainingsfreie Zeit wurde für Sightseeing in Manchester und Ausflüge in die benachbarten Städte Leeds und Liverpool genutzt. So kam teilweise sogar eine Art Urlaubsgefühl auf.

Was blieb nach einer Woche harter Trainingsarbeit, waren Muskelkater, blutige Hände und das Gefühl, einen wichtigen Schritt in Richtung der Topform zum Saisonstart gemacht zu haben.