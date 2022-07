Dritter VdK-Kaffeetreff vom OV Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der dritte Kaffeetreff vom VdK OV Weingarten war ein spannendes Thema und viele Mitglieder kamen, auch bei der großen Hitze, ins Best Western. Die Referentin Kriminalhauptkommissarin Evelyn Lang vom Polizeipräsidium Ravensburg beantwortete die gestellten Fragen und bekam großen Beifall. Thema: Seniorenspezifische Kriminalprävention: DURCHSCHAUT – VORSICHT ABZOCK an der Haustür – am Telefon – im Internet – am Bankautomat sowie Informationen zum Einbruchsschutz und Opferschutz. Die Vorsitzende Karin Maucher, Kassiererin Sabine Prang, Frauenvertreterin Rosi Wünsch bedankten sich bei Frau Lang. Foto: Karin Maucher