Dritter Preis für leichtere Wellpappe

Die Papierfabrik Palm hat mit ihrem Produkt „Palm Ultralight Corrugated Case Material“ (ulCCM) erfolgreich am Umwelttechnikpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Materialeffizienz teilgenommen. Palm belegte dabei mit seinem Konzept, Wellpappenrohpapier mit einem Gewicht von 60 Gramm pro Quadratmeter zu produzieren, den dritten Platz.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg verleiht den Umwelttechnikpreis seit 2009 im Zwei-Jahres-Takt für hervorragende und innovative Produkte in der Umwelttechnik.

„Wellpappenrohpapier mit einem Flächengewicht von 60 Gramm pro Quadratmeter aus 100 Prozent Altpapier ist eine absolut neue Errungenschaft in der Papierindustrie und öffnet neue Anwendungsfelder für den Einsatz von Verpackungen aus Wellpappe“, sagt Stephan Gruber, Geschäftsführer Technik der Papierfabrik Palm. Durch das geringe Flächengewicht würden nicht nur Energie und Ressourcen bei der Produktion eingespart. Über die gesamte Wertschöpfungskette vom Altpapier bis zur Verpackung aus Wellpappe würden sich Einsparungen beim Ressourcenverbrauch ergeben. Durch das geringere Gewicht könnten außerdem die CO2-Emissionen beim Transport verringert werden. Bei der Preisverleihung in der Schwabenlandhalle in Fellbach zeigte sich Umweltministerin Thekla Walker beeindruckt von der Entschlossenheit und Konsequenz, mit der Unternehmen mit ressourceneffizienten Prozessen und Produkten einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz leisteten.